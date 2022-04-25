Hakuehdot

  • Vapauta mielikuvituksesi vielä enemmän Vapauta mielikuvituksesi vielä enemmän Vapauta mielikuvituksesi vielä enemmän

    Signage Solutions LED-näyttö

    41BDL7224L/00

    Vapauta mielikuvituksesi vielä enemmän

    Ei rajoituksia. Ei rajoja. Philips L-Line 7000 -sarja on loputtomiin muotoilu- ja kokovaihtoehtoihin sopiva LED signage -ratkaisu. Saumattomat linkitys- ja kokovaihtoehdot tarjoavat ainutlaatuisia näyttöjä kaikissa mitoissa ja täydellisin lopputuloksin.

    Vastaavat tuotteet

    Näytä kaikki L-Line-sarja

    Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

    Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

    Pakettihinta

    Ohita tämä

    Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

    Lisää lisävarusteita

    Tätä tuotetta
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    LED-näyttö

    yhteensä

    recurring payment

    Vapauta mielikuvituksesi vielä enemmän

    LED-näyttö jokaiseen muotoon

    • 41''
    • Direct View LED

    Mihin tahansa muotoon, L:n muotoiseen kulmaan tai kaarevasti

    Philipsin L-Line 7000 -sarjan LED-paneelien korkeus on 25 cm ja leveys 50, 75 tai 100 cm. Näitä näyttöjä voi asentaa mihin tahansa muotoon vaakasuunnassa ilman kokorajoituksia. Saatavilla myös viistokulmaisina, mikä helpottaa asennusta kaarevasti niin kuperaan kuin koveraan muotoon.

    Philipsin aktiivinen kunnon seuranta

    Tarkkuus takaa täydellisyyden. Aktiivinen kunnon seuranta nopeuttaa ja helpottaa ylläpitoa ja lisää ennakoitavuutta näyttämällä vikaantuneen kohteen ja sen sijainnin tarkasti. Ohjelmisto toimii reaaliaikaisesti niin verkossa kuin offline-tilassa, mikä tehostaa osan vaihtoa, joten se on ehdoton valinta niille, joilla on näyttöjä useassa maantieteellisessä sijainnissa.

    Tehtaalla kalibroitu

    Jokainen Philipsin L-Line-LED-paneeli kalibroidaan tehtaalla täydellisissä olosuhteissa. Siksi niitä ei tarvitse enää kalibroida paikan päällä, mikä nopeuttaa asennusta. Kalibrointi- ja määritystiedostot ovat saatavilla nopeaa ylläpitoa varten.

    Dynaaminen paneelin liitäntä

    Erikokoisista Philipsin L-Line 7000 -LED -paneeleista voi koota yhtenäisen näytön ilman muoto- ja mittarajoituksia. Dynaamiset joustavat kohdistustapit takaavat täydellisen sopivuuden kaikissa tilanteissa, ja tuloksena on tasainen, saumaton näytön pinta. Kunkin LED-paneelin reunoissa on kätevät aukot, mikä mahdollistaa monipuoliset kaapeliliitännät LED-paneelien ja ulkoisten tuloliitäntöjen välille. Lisäksi LED-paneelien ylä- ja alareunassa olevat aukot voidaan avata, jos käyttö on mahdollista vain paneelin ylä- tai alareunan kautta.

    Kaarevat näytöt valinnaisten viistokulmien avulla

    Luo reunattomia näyttöjä haluamassasi muodossa, koossa ja tarkkuudessa. Philipsin ammattilaistason LED-paneelien moduulirakenne sopii mihin tahansa tilaan. Rakenna laajoja kokonaisuuksia tai monimutkaisia rakenteita. Voit vaivatta luoda näyttöjä, jotka asettuvat saumattomasti oviaukkojen ja vastaavien ympärille. Voit luoda jopa kulmia ja kaarevia näyttöjä uuden Philips 7000 -sarjan avulla.

    Täydellinen kuva saumattoman yhdistämisen ansiosta

    Philipsin ammattilaistason LED-näytössä on kiinteät kaapelikytkennät, jotka pitävät virta- ja datakaapelit järjestyksessä. Näyttöpaneelit voidaan ketjuttaa sekä virran että tiedonsiirron osalta, mikä minimoi sotkun ja nopeuttaa asennusta.

    Dynaaminen virransäästö

    Philipsin ammattilaistason LED-näytöissä on erittäin tehokkaat, perusteellisesti testatut LED-valot, jotka ovat energia- ja kustannustehokkaita. Lisäksi näyttö säästää virtaa dynaamisesti edistyneellä tekniikalla.

    Kulmatarkka pinnoite ja IP-luokitus

    Pölyn-, lian-, sienten- ja kosteudenkestävä kulmatarkka pinnoite suojaa tuotetta ja helpottaa ylläpitotoimia. IP30-luokitus ja suojaus veden sisäänpääsyltä vähentävät pölyn aiheuttaman oikosulun riskiä ja korroosiota.

    Erikoiskirkas: 1200 nitiä / huippu 1600 nitiä

    Paloturvallisuusominaisuudet hidastavat liekkien etenemistä ja suojaavat LED-paneelin rakennetta tulipalossa. Testattu ja sertifioitu Euroopan standardin B1 DIN4102, Britannian standardin (BS476-7) ja Pohjois-Amerikan standardin UL94 mukaisesti.

    Saatavilla 3 kokoa

    Patentoidut helposti asennettavat telineet nopeuttavat asennusta entisestään. Niitä on saatavilla litteää LED-asennusta, kuperaa (177,5/175/172,5 astetta) asennusta ja L:n muotoisia 90 asteen kulmia varten.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Kuvasuhde
      4:1
      Kirkkauden yhtenäisyys
      >=97 %
      Kirkkaus kalibroinnin jälkeen
      900 nitiä
      Kirkkaus ennen kalibrointia
      1 200 nitiä
      Kalibrointi (kirkkaus/väri)
      Tuetaan
      Värilämpötilan säätöväli
      4000~9500 K (ohjelmiston mukaan)
      Värilämpötilan oletusarvo
      6500±500 K
      Kontrastisuhde (tav.)
      3500:1
      Katselukulma (vaaka)
      160  astetta
      Katselukulma (pysty)
      160  astetta
      Kuvanparannus
      Wide Color Gamut -näyttö
      Sijoittaminen
      Vaaka
      Kehystaajuus (Hz)
      50 ja 60
      Virkistystaajuus (Hz)
      2100–3900 (14 bittiä: 3900 Hz)
      Käyttö
      Sisäkäyttöön

    • Käyttömukavuus

      Helppo asennus
      • Ohjaustapit
      • Kevyt
      Virran takaisinkytkentä
      230 voltin ympäristöt: enintään 8 koteloa, 110 voltin ympäristöt: enintään 4 koteloa, enintään 10 A
      Signaalinhallinnan takaisinkytkentä
      RJ45

    • Virta

      Tulojännite
      AC 100~240 V (50 & 60 Hz)
      Mustan näytön virrankulutus (W)
      <11
      Enimmäisvirrankulutus, AC (W)
      <125
      Enimmäisvirrankulutus, BC (W)
      <150
      Tyypillinen virrankulutus (W)
      <41,67

    • Käyttöolosuhteet

      Käyttölämpötila
      -20~45  °C
      Varastointilämpötila
      -20~50  °C
      Kosteus (käyttö) [RH]
      10~80 %
      Kosteus (säilytys) [RH]
      10~85 % 

    • Kaappi

      Kotelon pinta-ala (m2)
      0,25
      Kotelon pikselit (pistettä)
      43,264
      Kotelon tarkkuus (L x K)
      416x104
      Kotelon koko (mm)
      1000x250x40
      Dataliitin
      RJ45
      Virtaliitin
      3-ytiminen pistorasia (C14 tulo, C13 lähtö)
      Vastaanottokortti Määrä
      1 kpl
      Vastaanottokortti Tekniset tiedot
      A5S plus
      Vastaanottokortin valmistaja
      NovaStar
      Paino (kg)
      6,19 (±310 g)
      Kotelon lävistäjä (tuumaa)
      40,6"
      Kotelon rakenne
      Painevalettu alumiini
      Sivukulma (astetta)
      90

    • Moduuli

      LED-tyyppi
      SMD 1515 -kuparikaapeli
      Pikselirakenne
      1R1G1B
      LED-käyttöikä (h)
      100 000 puolikirkkaana
      Moduulin resoluutio (L x K, pikseliä)
      104x104
      Kuvapistetiheys (mm)
      2,4
      Moduulin koko (L x K, mm)
      249,9*249,9

    • Lisätarvikkeet

      LAN-kaapeli (RJ45, CAT-5)
      2 kpl
      Virtajohto
      2 kpl
      Pikaohje
      1 kpl

    • Yleistä

      Takuu
      2 vuotta
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, osa 15, luokka A
      Palonestosertifiointi
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Kulmatarkka pinnoite
      keskuslevy, taustapuolen LED-moduuli

    • Pakkauksen tiedot

      Pakkauksen mitat (mm)
      1354x392x221
      Kokonaispaino (kg)
      9,15

    Badge-D2C

    Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

    Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

    Suositellut tuotteet

    Viimeksi katsotut tuotteet

    Arviot

    Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.