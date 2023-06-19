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    Signage Solutions Multi-Touch-näyttö

    43BDL3452T/00

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    Innosta yhteistyöhön. Anna tietoa. Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu Philips Multi-Touch UHD -kosketusnäyttö sopii monen käyttäjän sovelluksiin opastamista tai esittelyä varten. Aktiivisena voi olla samaan aikaan jopa 20 kosketuskohtaa.

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    Signage Solutions

    Multi-Touch-näyttö

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    20 kosketuskohdan Multi-Touch-näyttö.

    • 43"
    • Android-järjestelmällä
    • Multi-touch
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

    CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä

    Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

    Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

    Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

    Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

    Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android 8 varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      108.0  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      43  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      3 840 x 2 160
      Kuvapistetiheys
      0,2451 (K) x 0,2451 (L) mm
      Erinomainen tarkkuus
      3840 x 2160, 60Hz
      Kirkkaus
      400  cd/m²
      Näyttövärit
      1,07 miljardia
      Kontrastisuhde (tav.)
      1 200:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      8  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • 3D-kampasuodatin
      • Liikekompensoitu lomituksen poisto
      • Progressive Scan -toiminto
      • 3D MA -lomituksen poisto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      Pintakäsittely
      Heijastusta estävä pinnoitus
      Paneelitekniikka
      IPS
      Käyttöjärjestelmä
      Android 8.0

    • Liitännät

      Äänilähtö
      3,5 mm:n liitin
      Videotulo
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 Type A (x2)
      • USB 2.0 Type B (x1)
      • VGA (analoginen D-Sub) (x1)
      Äänitulo
      3,5 mm:n liitin
      Muut liitännät
      • micro SD
      • OPS
      Ulkoinen ohjaus
      • RJ45
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaakasuunta (18/7)
      • Pystysuunta (18/7)
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Kaukosäätimen signaali
      Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • RJ45

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      100  W
      Kulutus (enintään)
      220 W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W
      Virransäästöominaisuudet
      Smart Power
      Energiatehokkuusluokka
      G

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformaatit
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1004,4  mm
      Laitteen paino
      18,54  kg
      Laitteen korkeus
      592,6  mm
      Laitteen syvyys
      75,3 (seinäkiinnike) / 109,2 (ulkoinen OPS)  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      39,54  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      23.33  tuumaa
      Seinäteline
      200 x 200 mm, M6
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      2,96 (seinäkiinnike) / 4,30 (ulkoinen OPS)  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      16,3 mm (Y/O/V/A)
      Laitteen paino (lb)
      40,87  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      0...40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C
      Kosteus (käyttö) [RH]
      20 ~ 80 % (ilman kondensaatiota)
      Kosteus (säilytys) [RH]
      5 ~ 95 % (ilman kondensaatiota)

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Sisäinen mediasoitin

      Keskusyksikkö
      2 x A53 + 2 x A73
      Grafiikkasuoritin
      ARM Mali G51
      Muisti
      • 2 Gt:n DDR3
      • 8 Gt
      WiFi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Puhdistusliina (x1)
      • Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1)
      • Philips-logo (x1)
      • Virtajohto (3 m)
      • Pikaopas (x1)
      • Kaukosäädin ja AAA-paristot
      • RS232-johto (3 m) (x1)
      • RS232-ketjutuskaapeli (x1)
      • USB-suojus ja ruuvi 1 kpl
      Teline
      BM05922 (lisävaruste)

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • arabia
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • japani
      • puola
      • espanja
      • turkki
      • venäjä
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • tanska
      • hollanti
      • suomi
      • norja
      • portugali
      • ruotsi
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • BSMI
      • FCC, luokka A
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Vuorovaikutteisuus

      Monikosketustekniikka
      IRHE
      Kosketuskohdat
      20 samanaikaisesti toimivaa kosketuskohtaa
      Plug and Play
      HID-yhteensopiva
      Suojalasi
      3 mm:n karkaistu turvalasi

    Badge-D2C

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