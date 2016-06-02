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    Signage Solutions D-Line-näyttö

    43BDL4050D/00

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    Tehokas D-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitettu FHD-näyttö on kosketusnäyttöratkaisu, jossa on upea kuvanlaatu, helppo hallinta ja luotettava yhteys. Sopii haastaviinkin kohteisiin.

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    Signage Solutions

    D-Line-näyttö

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    Älykäs, tehokas 24/7-näyttö.

    • 43"
    • Android-järjestelmällä
    • 450 cd/m²
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

    Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä

    Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä

    Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset

    Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.

    CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä

    Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.

    Integroitu mPCIe-korttipaikka valinnaiseen 4G/LTE-moduuliin

    Voit liittää 4G/LTE-moduuleja helposti Philipsin ammattilaistason näyttöön. Integroitu mPCIe-korttipaikka mahdollistaa tiedonsiirron näytön ja muiden samassa verkossa olevien laitteiden välillä. Tämä on tärkeää asennettaessa näyttöjä esimerkiksi pankkeihin tai valtion rakennuksiin, joissa paikallisverkkoa ei voi käyttää.

    Android-sisällön toistotakuu. Jotta tiedät, mitä toistetaan

    Varmista, että Android-pohjaisessa Philipsin ammattilaistason näytössä esitetään oikeaa sisältöä silloinkin, kun et ole paikalla. Kun sisältöä toistetaan sisäisestä mediasoittimesta, voit määrittää näytön ottamaan automaattisesti näyttökuvia säännöllisin väliajoin. Näyttökuvat tallennetaan näytön sisäiseen muistiin, ja voit saada ne myös sähköpostiisi.

    Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

    Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      108.0  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      42.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Kuvapistetiheys
      0,49 x 0,49 mm
      Erinomainen tarkkuus
      1920 x 1080, 60Hz
      Kirkkaus
      450  cd/m²
      Näyttövärit
      16,77 miljoonaa
      Kontrastisuhde (tav.)
      1 100:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      12  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Käyttöjärjestelmä
      Android 4.4.4

    • Liitännät

      Äänilähtö
      3,5 mm:n liitin
      Videotulo
      • DisplayPort (1.2)
      • 2 HDMI-liitäntää
      • DVI-D
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0
      Äänitulo
      3,5 mm:n liitin
      Muut liitännät
      • micro SD
      • micro USB
      Videolähtö
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Ulkoinen ohjaus
      • RJ45
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaaka
      • Pysty
      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 15 x 15
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      • DisplayPort
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Muut käyttömukavuusominaisuudet
      • Kantokahvat
      • G-anturi
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RJ45
      • RS232
      • Yksi johto (HDMI-CEC)
      • HDMI (yksi johto)
      Muisti
      16 Gt eMMC

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      59  W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformaatit
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      965,00 mm  mm
      Laitteen paino
      10,70  kg
      Laitteen korkeus
      559,30  mm
      Laitteen syvyys
      45,50  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      37,99  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      22.02  tuumaa
      Seinäteline
      400 x 400 mm, M6
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      1,79  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      9,6 mm (Y/O/V), 15,7 mm (B)
      Laitteen paino (lb)
      23,59  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      0...40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Sisäinen mediasoitin

      Keskusyksikkö
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      Grafiikkasuoritin
      ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
      Muisti
      2 Gt:n DDR3
      Tallennustila
      16 Gt EMMC

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • RS232-johto
      • Virtajohto
      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Reunan tasaussarja (1) 2 kpl
      • Reunan tasaussarja (2) 1 kpl
      • RS232-ketjutusjärjestelmän johto
      • Logo-opas
      • Siipiruuvi (x8)
      Teline
      Yleisjalusta (suuri koko) (lisävaruste)

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • espanja
      • puola
      • turkki
      • venäjä
      • italia
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • arabia
      • japani
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • FCC-luokka B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Kaukosäädin
    • Kaukosäätimen paristot
    • Pikaopas
    • RS232-johto
    • Virtajohto
    Badge-D2C

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