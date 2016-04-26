Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä

Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.