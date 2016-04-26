Pakkauksen muu sisältö
- Kaukosäätimen paristot
- Kaukosäädin
- Takuuvihko
- Virtajohto
- Pöytäjalusta
43HFL5011T/12
Uudenlainen elämys
Tarjoa asiakkaillesi tyylikäs katselukokemus. Entistä nopeampi ja herkästi reagoiva TV sisältää runsaasti hotellikäyttöön tarkoitettuja lisäominaisuuksia, ja siinä on myös kätevä etäasennus- ja etähallintaominaisuus.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
TV ammattikäyttöön
yhteensä
recurring payment
Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.
MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.
CMND & Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää televisiot vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.
CMND & Create -toiminnon avulla voit välittää haluamasi tiedon juuri oikeaan aikaan. CMND-sisällönhallintajärjestelmän avulla voit luoda ja jakaa interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja verkkosivuja helposti. Voit tarjota vieraillesi ajantasaista tietoa ja uusimmat uutiset reaaliaikaisesti hotellisi televisioita mukauttamalla.
Android-käyttöjärjestelmä tekee ammattikäyttöön suunnitellun TV:n käyttämisestä nopeaa, monipuolista ja helppoa. Saat käyttöösi runsaasti erityisiä vieraspalveluita, sovelluksia ja muita toimintoja. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkisovelluksiisi.
AppControl-hallintatoiminto takaa, että televisiossa on kaikki haluamasi sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia ja määritellä eri huoneiden sovellukset erikseen. Voit siis tarjota vieraillesi henkilökohtaisen kokemuksen helposti ja keskitetysti edes käymättä itse huoneessa. Mukautetun sovelluksen voi ladata kätevästi ja turvallisesti yksityiseen pilvipalvelimeemme, jossa se on vain sinun käytössäsi.
Käytössäsi on jatkuvasti kasvava valikoima edistyneitä sovelluksia. Android-käyttöjärjestelmässä sovellukset toimivat sujuvasti, nopeasti ja entistäkin kätevämmin. Vieraskäyttöön tarkoitettu järjestelmä poistaa vieraiden tiedot turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita, ja estää laittoman, liiketoimintaasi haittaavan sisällön lataamisen.
Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman televisioon liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.
TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).
Jos kaukosäätimen etsiminen ei huvita, voit hallita televisiota älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips TV Remote App -sovelluksen avulla. Sillä voit myös valita haluamasi sovellukset ja käyttää SmartInfo-sisällönhallintajärjestelmää. Ladattavana maksutta iOS- ja Android-laitteisiin.
Kuva/näyttö
Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
Android TV
Ominaisuudet
Hospitality-toiminnot
Terveydenhoitotoiminnot
Multimedia
Audio
Virta
Lisätarvikkeet
Langattomat liitännät
Alaosan liittimet
Liitännät sivulla
Liitännät takana
Liittimiin tehdyt parannukset
Muotoilu
Mitat
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.