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    TV ammattikäyttöön

    43HFL5011T/12

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    Uudenlainen elämys

    Tarjoa asiakkaillesi tyylikäs katselukokemus. Entistä nopeampi ja herkästi reagoiva TV sisältää runsaasti hotellikäyttöön tarkoitettuja lisäominaisuuksia, ja siinä on myös kätevä etäasennus- ja etähallintaominaisuus.

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    Uudenlainen elämys

    Android™-järjestelmällä

    • 43" MediaSuite
    • Android™-järjestelmällä
    Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä

    Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä

    Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

    MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa

    MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa

    MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

    CMND & Control: Hallitse televisioitasi vaivatta

    CMND & Control: Hallitse televisioitasi vaivatta

    CMND & Control -toiminnon avulla voit asentaa ja määrittää televisiosi keskitetysti käymättä yhdessäkään huoneessa. Voit siis päivittää televisiot vaivatta, etkä joudu häiritsemään vieraitasi.

    CMND & Create: Näytä haluamasi tiedot juuri oikeaan aikaan

    CMND & Create: Näytä haluamasi tiedot juuri oikeaan aikaan

    CMND & Create -toiminnon avulla voit välittää haluamasi tiedon juuri oikeaan aikaan. CMND-sisällönhallintajärjestelmän avulla voit luoda ja jakaa interaktiivisia, hotellin logolla varustettuja verkkosivuja helposti. Voit tarjota vieraillesi ajantasaista tietoa ja uusimmat uutiset reaaliaikaisesti hotellisi televisioita mukauttamalla.

    Android: nopeampi, monipuolisempi ja nautittavampi TV-elämys

    Android-käyttöjärjestelmä tekee ammattikäyttöön suunnitellun TV:n käyttämisestä nopeaa, monipuolista ja helppoa. Saat käyttöösi runsaasti erityisiä vieraspalveluita, sovelluksia ja muita toimintoja. Helppokäyttöisessä navigointivalikossa on suorat linkit kaikkiin suosikkisovelluksiisi.

    AppControl-hallintatoiminnon avulla on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

    AppControl-hallintatoiminto takaa, että televisiossa on kaikki haluamasi sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia ja määritellä eri huoneiden sovellukset erikseen. Voit siis tarjota vieraillesi henkilökohtaisen kokemuksen helposti ja keskitetysti edes käymättä itse huoneessa. Mukautetun sovelluksen voi ladata kätevästi ja turvallisesti yksityiseen pilvipalvelimeemme, jossa se on vain sinun käytössäsi.

    Edistyneet sovellukset ja erilliset vieraspalvelut

    Käytössäsi on jatkuvasti kasvava valikoima edistyneitä sovelluksia. Android-käyttöjärjestelmässä sovellukset toimivat sujuvasti, nopeasti ja entistäkin kätevämmin. Vieraskäyttöön tarkoitettu järjestelmä poistaa vieraiden tiedot turvallisesti, kun niitä ei enää tarvita, ja estää laittoman, liiketoimintaasi haittaavan sisällön lataamisen.

    Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden

    Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman televisioon liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

    Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille

    TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

    Philips TV Remote App helpottaa TV:n käyttöä

    Jos kaukosäätimen etsiminen ei huvita, voit hallita televisiota älypuhelimella tai tablet-laitteella Philips TV Remote App -sovelluksen avulla. Sillä voit myös valita haluamasi sovellukset ja käyttää SmartInfo-sisällönhallintajärjestelmää. Ladattavana maksutta iOS- ja Android-laitteisiin.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Kuvasuhde
      16:9
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      43  tuumaa
      Ruudun halkaisija (cm)
      110  cm
      Näyttö
      LED, Full HD
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Kirkkaus
      300  cd/m²
      Kuvanparannus
      • 200 Hz:n Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Katselukulma
      178º (H) / 178º (V)

    • Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

      Digitaalitelevisio
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (enintään 1080p60)
      Videotoisto
      • NTSC
      • PAL
      Analoginen TV
      PAL
      IP-toisto
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      käyttöjärjestelmä
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Muistin koko (Flash)
      8 Gt

    • Ominaisuudet

      Helppokäyttöinen
      • Kuvatyyli
      • Äänityyli
      Digitaalipalvelut
      • 8 päivän EPG
      • Nyt ja seuraavaksi
      • MHEG
      • Teksti-tv
      • HbbTV
      • Tekstitys
      Paikallinen ohjaus
      Sauvaohjain

    • Hospitality-toiminnot

      Hotellitila
      • Sauvaohjaimen lukitus
      • Valikon lukitus
      • Asennusvalikon lukitus
      • Äänenvoimakkuuden rajoitus
      Vankilatila
      • Turvatila
      • TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
      Ajastin
      • Uniajastin
      • Herätyskello
      • Kanavaherätys
      • Herätysäänet
      Käynnistyksen ohjaus
      • Kanava
      • Ominaisuus
      • Kuvamuoto
      • Äänenvoimakkuus
      • Kuvatyyli
      Varkaudenesto
      • Akun varkaudenesto
      • Kensington-lukko
      Virranhallinta
      • Automaattinen käynnistys
      • Vihreä/nopea käynnistys
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Sovellukset
      • AppControl
      • Pilvisovellukset
      • Android-sovellukset
      • Philips TV Remote App
      Tuo brändisi esiin
      • SmartInfo
      • Tervetulologo
      • Mukautettava ohjauspaneeli (HTML)
      • IPTV-järjestelmä
      • Mukautetut sovellukset
      • Sijainnin nimi (Geonames-tunnus)
      Kello
      • Kello valmiustilassa
      • Pimeässä hohtava kaukosäätimen painike
      • Näyttökello
      • Valinnainen ulkoinen kello
      SmartInfo
      • HTML5-selain
      • Vuorovaikutteiset mallit
      Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys
      • Välitön ensiasennuskloonaus
      • USB:n/RF:n/IP:n kautta
      CMND&Control
      • Erillinen kanavaeditori
      • Erillinen asetuseditori
      • TV:n tilan reaaliaikainen seuranta (IP)
      • IP/RF-etähallinta
      • CMND&Create
      • Televisioiden hallinta ryhmissä
      Ohjaus
      • Automaattisen kanavapäivityksen esto
      • Serial Xpress -protokolla
      • JSON API television hallintaan – JAPIT
      Integroidut palvelut
      5 päivän sääennuste
      Vuorovaikutteinen DRM
      • VSecure
      • Playready Smoothstreaming
      • Securemedia
      Tulojen hankinta
      MyChoice
      Kielet
      Vieras valitsee kielen
      Kaukosäädin
      • Paikka johtokiinnitykselle
      • Lataus vähissä -ilmaisin
      • Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
      Kanavat
      • Yhdistelmäluettelo
      • Teemaluettelot

    • Terveydenhoitotoiminnot

      Ohjaus
      • Monitoimikaukosäädin
      • Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä
      • Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
      Käyttömukavuus
      • Kuulokelähtö
      • Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
      Turvallisuus
      • Kaksoiseristys II-luokka
      • Paloturvallinen

    • Multimedia

      Videotoiston tuki
      • Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV
      Äänitiedostojen tuki
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2–v9.2)
      • WMA-PRO (v9 ja v10)
      Tekstitysmuotojen tuki
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • teksti
      • ASS
      Kuvatiedostojen tuki
      JPG
      Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta
      jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
      Multimedialiitännät
      • USB
      • lähiverkko

    • Audio

      Äänen lähtöteho
      16 (2 x 8)  W
      Kylpyhuonekaiutinlähtö
      1,5 W, Mono, 8 ohmia
      Kaiuttimet
      • 2,0
      • Suuntaus alaspäin
      Äänentoisto-ominaisuudet
      • AVL
      • Incredible Surround -ääni
      • Dynaaminen basso
      • Dolby MS10

    • Virta

      Verkkovirta
      220–240 VAC, 50–60 Hz
      Ympäristön lämpötila
      0–40 °C
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,4 W
      Energiatehokkuusluokka
      A+
      EU:n energiatehokkuusmerkintä
      43  W
      Virransäästöominaisuudet
      Eco-tila
      Vuosittainen energiankulutus
      62  kWh

    • Lisätarvikkeet

      Mukana
      • Pöytäjalusta, jossa kiertonivel
      • 2 AAA-paristoa
      • Takuuvihko
      • Laki- ja turvallisuusesite
      • Virtajohto
      • Kaukosäädin 22AV1505B/12
      Valinnainen
      • Ulkoinen kello 22AV1120C/00
      • Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12
      • Määrityskaukosäädin 22AV9573A
      • Bluetooth-kaukosäädin 22AV1507A/12

    • Langattomat liitännät

      Langaton lähiverkko
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • HID-peliohjainvalmius
      • Monikanavainen
      • Langaton ääni (kuulokkeet)
      Wi-Fi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Alaosan liittimet

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenni
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitaalinen äänilähtö
      Optinen
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Liitännät sivulla

      USB2
      USB 3.0
      CI-moduulipaikka
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Kuulokelähtö
      Miniliitin

    • Liitännät takana

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Kylpyhuonekaiutinlähtö
      Miniliitin
      Komponentti
      YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
      DVI-ääniliitäntä
      Miniliitin
      Ulkoinen virtalähde
      • 12 V / 15 W
      • Miniliitin
      Ulkoinen ohjaus
      RJ-48

    • Liittimiin tehdyt parannukset

      RJ48
      • IR (tulo/lähtö)
      • Serial Xpress -liitäntä
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Toisto yhdellä painikkeella
      • Valmiustila
      • RC-siirto
      • äänentoiston hallinta
      lähiverkko
      Aktivointi LAN-yhteyden kautta
      HDMI
      • ARC (kaikki liitännät)
      • DVI (kaikki liitännät)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Muotoilu

      Väri
      Hopea

    • Mitat

      Laitteen leveys
      968  mm
      Laitteen korkeus
      563  mm
      Laitteen syvyys
      64/77  mm
      Laitteen paino
      9,1  kg
      Laitteen leveys (jalustan kanssa)
      968  mm
      Laitteen korkeus (jalustan kanssa)
      625  mm
      Laitteen syvyys (jalustan kanssa)
      250  mm
      Tuotteen paino (+jalusta)
      10,5  kg
      Sopii seinätelineeseen
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Kaukosäätimen paristot
    • Kaukosäädin
    • Takuuvihko
    • Virtajohto
    • Pöytäjalusta
    Badge-D2C

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    • Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
    • Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
    • Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi
    • Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmää IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
    • Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

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