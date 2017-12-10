Säilytä näkyvyys kaikkina vuorokaudenaikoina Philips H-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla todella kirkkaalla Full HD -näytöllä, jonka kirkkaus ja kontrasti riittää ikkunalla ja muissa kirkkaissa kohteissa.
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Signage Solutions
H-Line-näyttö
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Todella kirkas 24/7-näyttö.
55"
2500 cd/m²
Full HD
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.
OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.
Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).
Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.
Erittäin kirkas (2 500 cd/m2). Soveltuu käytettäväksi näyteikkunoissa
Tee vaikutus kirkkaissa tiloissa. Erittäin kirkas (2500 cd/m2) näyttö kiinnittää takuuvarmasti huomion suurissa ja vilkkaissa tiloissa, joissa ympäristön valaistus on kirkas.