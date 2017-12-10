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    Signage Solutions H-Line-näyttö

    55BDL3002H/00

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    Säilytä näkyvyys kaikkina vuorokaudenaikoina Philips H-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla todella kirkkaalla Full HD -näytöllä, jonka kirkkaus ja kontrasti riittää ikkunalla ja muissa kirkkaissa kohteissa.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    H-Line-näyttö

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    Todella kirkas 24/7-näyttö.

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

    OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

    OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

    Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

    Paranna Android-suoritustehoa valinnaisella CRD50-moduulilla

    Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

    Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella

    Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

    Erittäin kirkas (2 500 cd/m2). Soveltuu käytettäväksi näyteikkunoissa

    Tee vaikutus kirkkaissa tiloissa. Erittäin kirkas (2500 cd/m2) näyttö kiinnittää takuuvarmasti huomion suurissa ja vilkkaissa tiloissa, joissa ympäristön valaistus on kirkas.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      139.7  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      55  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Kuvapistetiheys
      0,63 x 0,63 mm
      Erinomainen tarkkuus
      1920 x 1080, 60Hz
      Kirkkaus
      2500  cd/m²
      Näyttövärit
      16,7 miljoonaa väriä (8-bittinen)
      Kontrastisuhde (tav.)
      5 000:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      6  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • 3D-kampasuodatin
      • 3D MA -lomituksen poisto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      • Liikekompensoitu lomituksen poisto
      • Progressive Scan -toiminto
      Paneelitekniikka
      SVA

    • Liitännät

      Äänilähtö
      3,5 mm:n liitin
      Videotulo
      • VGA (analoginen D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponentti (BNC)
      • Komposiitti (BNC)
      • 2 HDMI-liitäntää
      Äänitulo
      • 3,5 mm:n liitin
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Muut liitännät
      • AC-lähtö
      • OPS
      • USB
      Videolähtö
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Ulkoinen ohjaus
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • RJ45
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaaka
      • Pysty
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Kaukosäätimen signaali
      Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Helppo asennus
      • Smart Insert
      • Reunan tasaussarja
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Muut käyttömukavuusominaisuudet
      Kantokahvat
      Kuvanlaatu
      Kehittynyt värienhallinta
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • HDMI (yksi johto)
      • LAN (RJ45)

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      368  W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformaatit
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1242,2  mm
      Laitteen paino
      35,8  kg
      Laitteen korkeus
      713  mm
      Laitteen syvyys
      137,9  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      48,9  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      28.1  tuumaa
      Seinäteline
      400 x 400 mm, M6
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      5,43  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      15,6 mm
      Laitteen paino (lb)
      78,94  lb
      Smart Insert -leveys
      100  mm
      Smart Insert -korkeus
      200  mm

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      0...40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20~80 % (käyttö), 5–90 % (säilytys)  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Virtajohto
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • Kaukosäädin
      • Reunan tasauslevyt
      • RS232-johto
      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      RS232-ketjutusjärjestelmän johto
      Lisätarvikkeet
      • Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)
      • Pöytäjalusta

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • venäjä
      • espanja
      • turkki
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • arabia
      • japani
      • portugali
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC-luokka B
      • UL/cUL

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Virtajohto
    • Kaukosäätimen paristot
    • Pikaopas
    • Kaukosäädin
    • Reunan tasauslevyt
    • RS232-johto
    • Lisätarvikkeet: Infrapunavaloliiketunnistin (CRD41)
    • Lisätarvikkeet: Pöytäjalusta
    Badge-D2C

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