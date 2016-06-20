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Signage Solutions
D-Line-näyttö
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Älykäs, tehokas 24/7-näyttö.
55"
Android-järjestelmällä
450 cd/m²
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.
Kiinteä HTML5-selain. Toista ja hallitse verkkosisältöä
Android SoC -suoritin. Natiivi- ja verkkosovellukset
Hallitse näyttöä internetyhteyden kautta. Android-pohjaiset Philipsin ammattilaistason näytöt on optimoitu Android-natiivisovelluksille, ja voit myös asentaa verkkosovelluksia suoraan näyttöön. Uusi Android-käyttöjärjestelmä varmistaa, että ohjelmisto pysyy suojattuna ja ajantasaisena pidempään.
CMND & Deploy. Asenna ja käynnistä sovelluksia etäyhteydellä
Voit asentaa ja käynnistää sovelluksia nopeasti etäyhteydellä, kun olet muualla. CMND & Deploy -ominaisuuden avulla voit lisätä ja päivittää omia sovelluksia sekä Philipsin ammattilaistason näytön sovelluskaupasta ladattuja sovelluksia. Lue QR-koodi, kirjaudu kauppaan ja valitse sovellus, jonka haluat asentaa. Sovellus latautuu ja käynnistyy automaattisesti.
Voit liittää 4G/LTE-moduuleja helposti Philipsin ammattilaistason näyttöön. Integroitu mPCIe-korttipaikka mahdollistaa tiedonsiirron näytön ja muiden samassa verkossa olevien laitteiden välillä. Tämä on tärkeää asennettaessa näyttöjä esimerkiksi pankkeihin tai valtion rakennuksiin, joissa paikallisverkkoa ei voi käyttää.
Android-sisällön toistotakuu. Jotta tiedät, mitä toistetaan
Varmista, että Android-pohjaisessa Philipsin ammattilaistason näytössä esitetään oikeaa sisältöä silloinkin, kun et ole paikalla. Kun sisältöä toistetaan sisäisestä mediasoittimesta, voit määrittää näytön ottamaan automaattisesti näyttökuvia säännöllisin väliajoin. Näyttökuvat tallennetaan näytön sisäiseen muistiin, ja voit saada ne myös sähköpostiisi.
Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.