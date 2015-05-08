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Signage Solutions
Q-Line-näyttö
yhteensä
recurring payment
Tehoa tiedottamiseen
huippuälykkäästi
32"
Direct LED -taustavalo
Full HD
Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla
SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.
Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.
Maksuton ja helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä toimii vain Philips Signage Solutions -näyttöjen kanssa. SmartCMS-järjestelmällä voit hallita informaatiotauluasi luomalla sisältöä ja ajastamalla esityksen joka päivä 24 tunnin ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisältö, ajasta toistolista ja informaatiotaulusi on valmis!
Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.
Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla
Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla. Lataa vain sisältö näyttöön ja voit aloittaa toistamisen välittömästi. Yhdessä sisäisen selaimen kanssa näyttö toimii välimuistina verkkosisältöä suoratoistettaessa. Sisäinen muisti jatkaa välimuistiin tallennetun sisällön suoratoistamista myös silloin, jos verkkoyhteys jostain syystä katkeaa. Näin voit olla varma, että sisältöäsi toistetaan aina ilman keskeytyksiä.
Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla
Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.
Näytä kliinisiä kuvia D-imagella
D-imagen avulla voit helposti tutkia ja diagnosoida kliinisiä kuvia näytössä tarkasti ja luotettavasti. Kliiniseen ammattikäyttöön tarkoitetut näytöt on kalibroitu tehtaalla harmaasävystandardin mukaisesti, joten diagnosointi niiden perusteella on luotettavaa. D-image takaa aina laadukkaan hoidon.
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.