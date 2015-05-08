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    Signage Solutions Q-Line-näyttö

    BDL3230QL/00

    Tehoa tiedottamiseen

    Nyt hämmästyttävän selkeitä kuvia entistä ympäristöystävällisemmällä tavalla. Luotettava ja tehokas näyttö käyttää vähän virtaa ja sopiikin siksi vaativiinkin projekteihin.

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    Signage Solutions

    Q-Line-näyttö

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    huippuälykkäästi

    • 32"
    • Direct LED -taustavalo
    • Full HD
    Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

    Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

    SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.

    Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.

    Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.

    Maksuton ja helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä toimii vain Philips Signage Solutions -näyttöjen kanssa. SmartCMS-järjestelmällä voit hallita informaatiotauluasi luomalla sisältöä ja ajastamalla esityksen joka päivä 24 tunnin ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisältö, ajasta toistolista ja informaatiotaulusi on valmis!

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

    Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

    Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla

    Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla

    Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla. Lataa vain sisältö näyttöön ja voit aloittaa toistamisen välittömästi. Yhdessä sisäisen selaimen kanssa näyttö toimii välimuistina verkkosisältöä suoratoistettaessa. Sisäinen muisti jatkaa välimuistiin tallennetun sisällön suoratoistamista myös silloin, jos verkkoyhteys jostain syystä katkeaa. Näin voit olla varma, että sisältöäsi toistetaan aina ilman keskeytyksiä.

    Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

    Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

    Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

    Näytä kliinisiä kuvia D-imagella

    Näytä kliinisiä kuvia D-imagella

    D-imagen avulla voit helposti tutkia ja diagnosoida kliinisiä kuvia näytössä tarkasti ja luotettavasti. Kliiniseen ammattikäyttöön tarkoitetut näytöt on kalibroitu tehtaalla harmaasävystandardin mukaisesti, joten diagnosointi niiden perusteella on luotettavaa. D-image takaa aina laadukkaan hoidon.

    SmartPower säästää energiaa

    SmartPower säästää energiaa

    Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

    Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti

    Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      80  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      31.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Kuvapistetiheys
      0,36375 x 0,36375 mm
      Erinomainen tarkkuus
      1 920 x 1080, 60 Hz
      Kirkkaus
      350  cd/m²
      Näyttövärit
      16,7 miljoonaa
      Kontrastisuhde (tav.)
      1 400:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      8  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      DICOM
      Clinical D-image

    • Liitännät

      Äänilähtö
      Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Videotulo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponentti (RCA)
      • Komposiitti (RCA)
      • VGA (analoginen D-Sub)
      Äänitulo
      • 3,5 mm:n liitin
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Muut liitännät
      USB
      Ulkoinen ohjaus
      • RJ45
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 15 x 15
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselin vaihto
      Näppäimistön ohjain
      • Lukittava
      • Piilotettu
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • RJ45
      • Yksi johto (HDMI-CEC)
      Muisti
      • Sisäisen muistin käyttö
      • 8 Gt eMMC
      Käynnistys
      • Käynnistyksen viive
      • Käynnistyksen tila
      • Aktivointi LAN-yhteyden kautta
      Käynnistysikkuna
      Philips-logon käytössä / pois käytöstä

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      AC 100–240 V, 50–60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      57  W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Videoformaatit
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      726,5  mm
      Laitteen paino
      5,20  kg
      Laitteen korkeus
      425,4  mm
      Laitteen syvyys
      63,6  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      28,6  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      16.75  tuumaa
      Seinäteline
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      2,5  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      11,9 (TLR) / 17,2 (B) mm
      Laitteen paino (lb)
      14,74  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • VGA-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Pikaopas

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • turkki
      • venäjä
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • espanja
      • kiina (perint.)
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Virtajohto
    • RS232-johto
    • VGA-johto
    • Kaukosäädin
    • Kaukosäätimen paristot
    • Käyttöopas CD-levyllä
    • Pikaopas
    Badge-D2C

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