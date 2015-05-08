Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla

Tallenna ja toista sisältöä sisäisen muistin avulla. Lataa vain sisältö näyttöön ja voit aloittaa toistamisen välittömästi. Yhdessä sisäisen selaimen kanssa näyttö toimii välimuistina verkkosisältöä suoratoistettaessa. Sisäinen muisti jatkaa välimuistiin tallennetun sisällön suoratoistamista myös silloin, jos verkkoyhteys jostain syystä katkeaa. Näin voit olla varma, että sisältöäsi toistetaan aina ilman keskeytyksiä.