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    Signage Solutions Q-Line-näyttö

    BDL4330QL/00

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    Tiedota ja lumoa Philips Q-Line -sarjan ammattilaiskäyttöön suunnitellulla Full HD -näytöllä. Tämän luotettavan ratkaisun voi ottaa käyttöön käden käänteessä ilman lisätarvikkeita.

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    Signage Solutions

    Q-Line-näyttö

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    Helposti asennettava 16/7-näyttö.

    • 43"
    • Direct LED -taustavalo
    • Full HD
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella

    Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

    Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti

    Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.

    Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten

    Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      108  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      42.5  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Kuvapistetiheys
      0,49 x 0,49 mm
      Erinomainen tarkkuus
      1 920 x 1080, 60 Hz
      Kirkkaus
      350  cd/m²
      Näyttövärit
      16,7 miljoonaa
      Kontrastisuhde (tav.)
      3 000:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      6,5  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      DICOM
      Clinical D-image

    • Liitännät

      Äänilähtö
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      • 3,5 mm:n liitin
      Videotulo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Komponentti (RCA)
      • Komposiitti (RCA)
      • VGA (analoginen D-Sub)
      Äänitulo
      • 3,5 mm:n liitin
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Muut liitännät
      USB
      Ulkoinen ohjaus
      • RJ45
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 15 x 15
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselin vaihto
      Näppäimistön ohjain
      • Lukittava
      • Piilotettu
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • RJ45
      • Yksi johto (HDMI-CEC)
      Muisti
      • Sisäisen muistin käyttö
      • 8 Gt eMMC
      Käynnistys
      • Käynnistyksen viive
      • Käynnistyksen tila
      • Aktivointi LAN-yhteyden kautta
      Käynnistysikkuna
      Philips-logon käytössä / pois käytöstä

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 VAC
      Virrankulutus (käynnissä)
      87 W (EnergyStar 6.0 -testitapa)
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformaatit
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      968,2  mm
      Laitteen paino
      8,70  kg
      Laitteen korkeus
      559,4  mm
      Laitteen syvyys
      59,9  mm
      Laitteen leveys (tuumaa)
      38,12  tuumaa
      Laitteen korkeus (tuumaa)
      22.02  tuumaa
      Seinäteline
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Laitteen syvyys (tuumaa)
      2,36  tuumaa
      Näytön reunan leveys
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Laitteen paino (lb)
      19,18  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • VGA-johto
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Pikaopas

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • venäjä
      • espanja
      • turkki
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Virtajohto
    • RS232-johto
    • VGA-johto
    • Kaukosäädin
    • Kaukosäätimen paristot
    • Käyttöopas CD-levyllä
    • Pikaopas
    Badge-D2C

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