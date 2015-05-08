Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Pakettihinta
Ohita tämä
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Lisää lisävarusteita
Tätä tuotetta
- {discount-value}
Signage Solutions
Q-Line-näyttö
yhteensä
recurring payment
Erotu joukosta
Helposti asennettava 16/7-näyttö.
43"
Direct LED -taustavalo
Full HD
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.
Integroitu mediasoitin. Ajoita USB-sisältöä helposti
Voit ajoittaa sisällön toiston helposti USB-laitteista. Philipsin ammattilaistason näyttö herää valmiustilasta, toistaa haluamasi sisällön ja palaa sen jälkeen valmiustilaan.
Sisäinen muisti. Lataa sisältöä välitöntä toistoa varten
Tallenna ja toista sisältöä ilman pysyvää ulkoista soitinta. Philipsin ammattilaistason näytössä on sisäinen muisti, minkä ansiosta voit ladata materiaalia näyttöön välitöntä toistoa varten. Sisäinen muisti toimii myös välimuistina, kun suoratoistat verkosta.