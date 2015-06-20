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Signage Solutions
V-Line-näyttö
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Selkeä kuva ja upea kuvanlaatu
Huippukirkas näyttö
47"
Direct LED -taustavalo
Full HD
2000 cd/m²
Projektiokuva näkyy erikoiskirkkaana jopa päivänvalossa
Katselukokemus on erinomainen myös alueilla, joihin aurinko paistaa suoraan, kiitos 2000 nitin paneelin. Erinomainen kirkkaus avaa paljon uusia käyttömahdollisuuksia erityisesti paikoissa, joissa on paljon valoa. Kuva on kristallinkirkas kaikkialla, missä ympäristön valo on ongelma.
Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla
SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.
Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella
Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.
Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.
Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.
Maksuton ja helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä toimii vain Philips Signage Solutions -näyttöjen kanssa. SmartCMS-järjestelmällä voit hallita informaatiotauluasi luomalla sisältöä ja ajastamalla esityksen joka päivä 24 tunnin ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisältö, ajasta toistolista ja informaatiotaulusi on valmis!
Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta
Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.
Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla
Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.
SmartPower säästää energiaa
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.