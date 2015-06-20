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  • Selkeä kuva ja upea kuvanlaatu Selkeä kuva ja upea kuvanlaatu Selkeä kuva ja upea kuvanlaatu

    Signage Solutions V-Line-näyttö

    BDL4780VH/00

    Yleisarvio / 5
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    Selkeä kuva ja upea kuvanlaatu

    Kirkas Signage Solution -näyttö tuo käyttöösi huippuluokan liitäntä- ja sisällönhallintamahdollisuudet. Samalla sen etähallintaominaisuudet takaavat edulliset käyttökustannukset.

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    Signage Solutions

    V-Line-näyttö

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    Selkeä kuva ja upea kuvanlaatu

    Huippukirkas näyttö

    • 47"
    • Direct LED -taustavalo
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Projektiokuva näkyy erikoiskirkkaana jopa päivänvalossa

    Projektiokuva näkyy erikoiskirkkaana jopa päivänvalossa

    Katselukokemus on erinomainen myös alueilla, joihin aurinko paistaa suoraan, kiitos 2000 nitin paneelin. Erinomainen kirkkaus avaa paljon uusia käyttömahdollisuuksia erityisesti paikoissa, joissa on paljon valoa. Kuva on kristallinkirkas kaikkialla, missä ympäristön valo on ongelma.

    Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

    Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

    SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.

    Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

    Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

    Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

    Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

    Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.

    Maksutonta ja helppokäyttöistä sisällönhallintaa SmartCMS-järjestelmällä.

    Maksuton ja helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä toimii vain Philips Signage Solutions -näyttöjen kanssa. SmartCMS-järjestelmällä voit hallita informaatiotauluasi luomalla sisältöä ja ajastamalla esityksen joka päivä 24 tunnin ajaksi. Luo vain oma verkko, suunnittele sisältö, ajasta toistolista ja informaatiotaulusi on valmis!

    Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

    Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

    Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

    Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

    Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

    Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

    SmartPower säästää energiaa

    SmartPower säästää energiaa

    Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

    Full HD LED – kirkas kuva ja uskomaton kontrasti

    Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset näytöt tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (tuuma)
      46.96  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Erinomainen tarkkuus
      1920 x 1080, 60Hz
      Kirkkaus
      2 000  cd/m²
      Näyttövärit
      1,07 miljardia väriä
      Kontrastisuhde (tav.)
      1300:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      10  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • Liikekompensoitu lomituksen poisto
      • Progressive Scan -toiminto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      DICOM
      Clinical D-image

    • Liitännät

      Äänilähtö
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      • Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
      Videotulo
      • DisplayPort (1.2)
      • 2 HDMI-liitäntää
      • DVI-D
      • VGA (analoginen D-Sub)
      • USB
      • Komponentti (BNC)
      • Komposiitti (BNC)
      Äänitulo
      • 3,5 mm:n liitin
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Muut liitännät
      • OPS
      • USB
      Videolähtö
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (analoginen D-Sub)
      Ulkoinen ohjaus
      • RJ45
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Pysty
      • Vaaka
      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 10 x 10
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Turvatoiminnot
      • Lämpötilan valvonta
      • Lämpötilan ilmaisin
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RJ45
      • RS232
      • Kortti OPS RS232
      • Yksi johto (HDMI-CEC)

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Virrankulutus (käynnissä)
      160 W (EnergyStar 6.0 -testitapa)
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformaatit
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1076,20  mm
      Laitteen paino
      24  kg
      Laitteen korkeus
      620,59  mm
      Laitteen syvyys
      132,10  mm
      Seinäteline
      400 x 400 mm, M6
      Näytön reunan leveys
      15,6 mm
      Laitteen paino (lb)
      52,9  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Multimediasovellukset

      USB-toisto, video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-toisto, kuva
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-toisto, ääni
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Virtajohto
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • Pikaopas
      • RS232-johto
      Lisätarvikkeet
      HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)
      Teline
      Valinnainen BM04642 / BM02542

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • venäjä
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • espanja
      • turkki
      • arabia
      • japani
      • kiina (perint.)
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • FCC-luokka B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Kaukosäädin
    • Kaukosäätimen paristot
    • Virtajohto
    • Käyttöopas CD-levyllä
    • Pikaopas
    • RS232-johto
    • Lisätarvikkeet: HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)
    Badge-D2C

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