Herätä huomiota X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla videoseinänäytöllä. Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.
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Signage Solutions
Videoseinänäyttö
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Monikäyttöinen videoseinänäyttö.
49"
Direct LED -taustavalo
Full HD
450 cd/m²
Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.
CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä
Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.
OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.
FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston
Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.
Erittäin kapeat (3,5 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä
Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä
Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.
Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).
Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella
Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.
Tekniset tiedot
Kuva/näyttö
Ruudun halkaisija (cm)
123.2
cm
Ruudun halkaisija (tuuma)
48.5
tuumaa
Kuvasuhde
16:9
Näytön resoluutio
1920 x 1080p
Kuvapistetiheys
0,56 x 0,56 mm
Erinomainen tarkkuus
1 920 x 1080, 60 Hz
Kirkkaus
450
cd/m²
Näyttövärit
1073 miljoonaa
Kontrastisuhde (tav.)
1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde
500 000:1
Vasteaika (tyypillinen)
8
ms
Katselukulma (vaaka)
178
astetta
Katselukulma (pysty)
178
astetta
Kuvanparannus
3:2/2:2-liikemuunto
3D-kampasuodatin
Liikekompensoitu lomituksen poisto
Progressive Scan -toiminto
3D MA -lomituksen poisto
Dynaaminen kontrastisäätö
Liitännät
Äänilähtö
Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
Videotulo
DVI-D
2 HDMI-liitäntää
VGA (analoginen D-Sub)
DisplayPort (1.2)
Komponentti (BNC x 3)
Komposiitti (BNC)
Äänitulo
3,5 mm:n liitin
Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
Muut liitännät
OPS
Videolähtö
DisplayPort
DVI-I
VGA (DVI-I:n kautta)
Ulkoinen ohjaus
IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
RJ45
RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
Käyttömukavuus
Sijoittaminen
Vaakasuunta (24/7)
Pystysuunta (24/7)
Vierekkäiset näytöt
Jopa 10 x 10
Näytönsäästötoiminnot
Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
Signaalin takaisinkytkentä
RS232
VGA
DisplayPort
DVI
Infrapunatakaisinkytkentä
Helppo asennus
Kantokahvat
Energiaa säästävät toiminnot
Smart Power
Ohjattavissa verkon kautta
RS232
RJ45
Kortti OPS RS232
Yksi johto (HDMI-CEC)
Ääni
Sisäiset kaiuttimet
2 x 10 W (RMS)
Virta
Virrankulutus (käynnissä)
110 W (EnergyStar 6.0 -testitapa)
Virrankulutus valmiustilassa
<0,5 W
Tuettu näyttöresoluutio
Tietokoneformaatit
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
3 840 x 2 160, 30Hz
Videoformaatit
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 30 Hz
Mitat
Näytön reunan paksuus
3,5 mm
Laitteen leveys
1077,6
mm
Laitteen paino
21,6
kg
Laitteen korkeus
607,8
mm
Laitteen syvyys
103,8
mm
Laitteen leveys (tuumaa)
42,4
tuumaa
Laitteen korkeus (tuumaa)
23.9
tuumaa
Seinäteline
400 x 400 mm, M6
Laitteen syvyys (tuumaa)
4,1
tuumaa
Näytön reunan leveys
Ylhäällä/vasemmalla: 2,35 mm, alhaalla/oikealla: 1,25 mm