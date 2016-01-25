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    Signage Solutions Videoseinänäyttö

    BDL5588XC/00

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    Herätä huomiota X-Line-sarjan ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla videoseinänäytöllä. Terävän kontrastin ja kapean reunan ansiosta katselu on häiriötöntä esimerkiksi lentoaseman kiireessä tai konferenssissa.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Videoseinänäyttö

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    Monikäyttöinen videoseinänäyttö.

    • 55"
    • Direct LED -taustavalo
    • Full HD
    • 500 cd/m²
    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella

    Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytitpä yhtä tai sataa näyttöä.

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    CMND & Create. Kehitä ja julkaise omaa sisältöä

    Hallinnoi omaa sisältöäsi CMND & Create -sovelluksella. Vetämistä ja pudottamista tukevan käyttöliittymän kautta voit julkaista omaa sisältöäsi helposti, olipa kyse päivän erikoisista tai yrityksen brändätyistä tiedoista. Esiladattujen mallien ja widgetien ansiosta julkaiset kuvia, tekstiä ja videoita hetkessä.

    OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

    OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen

    Integroi täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

    Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

    Erittäin kapeat (3,5 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

    Erittäin kapeat (3,5 mm) reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

    Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä

    Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen resoluution näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

    Paranna Android-suoritustehoa valinnaisella CRD50-moduulilla

    Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön. Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan Android-suoritusteho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

    Järjestelmän etähallinta CMND-sovelluksella

    Hallitse Philipsin ammattilaistason näyttöjen verkkoasi. CMND-sovelluksella voit hallinnoida, päivittää, ylläpitää ja toistaa samassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, asennuksesta päivittäiseen käyttöön.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      138.7  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      54.6  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Näytön resoluutio
      1920 x 1080p
      Kuvapistetiheys
      0,63 x 0,63 mm
      Erinomainen tarkkuus
      1 920 x 1080, 60 Hz
      Kirkkaus
      500  cd/m²
      Näyttövärit
      1073 miljoonaa
      Kontrastisuhde (tav.)
      1 400:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      12  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • 3D-kampasuodatin
      • Liikekompensoitu lomituksen poisto
      • Progressive Scan -toiminto
      • 3D MA -lomituksen poisto
      • Dynaaminen kontrastisäätö

    • Liitännät

      Äänilähtö
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      • Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
      Videotulo
      • Komponentti (RCA)
      • Komposiitti (RCA)
      • DVI-D
      • 2 HDMI-liitäntää
      • VGA (analoginen D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      Äänitulo
      • 3,5 mm:n liitin
      • Ääniliitäntä vasen/oikea (RCA)
      Muut liitännät
      OPS
      Videolähtö
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (DVI-I:n kautta)
      Ulkoinen ohjaus
      • IR (tulo/lähtö) 3,5 mm:n liitäntä
      • RJ45
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Pysty
      • Vaaka
      Vierekkäiset näytöt
      Jopa 10 x 10
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • Infrapunatakaisinkytkentä
      Helppo asennus
      Kantokahvat
      Energiaa säästävät toiminnot
      • Vallitsevan valon tunnistin
      • Smart Power
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • RJ45
      • Kortti OPS RS232
      • Yksi johto (HDMI-CEC)

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W (RMS)

    • Virta

      Verkkovirta
      110–240 V
      Virrankulutus (käynnissä)
      110 W (EnergyStar 6.0 -testitapa)
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Tuettu näyttöresoluutio

      Tietokoneformaatit
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30Hz
      Videoformaatit
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Mitat

      Näytön reunan paksuus
      3,5 mm
      Laitteen leveys
      1 213,4  mm
      Laitteen paino
      29,2  kg
      Laitteen korkeus
      684,2  mm
      Laitteen syvyys
      107,65  mm
      Seinäteline
      400 x 400 mm
      Näytön reunan leveys
      Ylhäällä/vasemmalla: 2,3 mm, alhaalla/oikealla: 1,2 mm

    • Käyttöolosuhteet

      Korkeus merenpinnasta
      0 – 3 000 m
      Käyttölämpötila
      0...40  °C
      MTBF
      60 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Kaukosäädin
      • Kaukosäätimen paristot
      • Virtajohto
      • RS232-johto
      • Pikaopas
      • Reunan tasausnastat
      • Reunan tasauslevyt
      Lisätarvikkeet
      • Reunan viimeistelypaketti
      • ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • arabia
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • japani
      • puola
      • venäjä
      • espanja
      • turkki
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • FCC-luokka B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Kaukosäädin
    • Kaukosäätimen paristot
    • Virtajohto
    • RS232-johto
    • Pikaopas
    • Reunan tasausnastat
    • Reunan tasauslevyt
    • Lisätarvikkeet: Reunan viimeistelypaketti
    • Lisätarvikkeet: ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)
    Badge-D2C

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