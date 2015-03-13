Pakkauksen muu sisältö
- Virtajohto
- Kaukosäätimen paristot
- Pikaopas
- Kaukosäädin
- Käyttöopas CD-levyllä
- RS232-johto
- HDMI-kaapeli
- Lisätarvikkeet: ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)
- Lisätarvikkeet: HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)
BDL8470EU/00
Lumoa yleisösi
Nauti neljä kertaa tavanomaista näyttöä tarkemmasta kuvasta. Erittäin suuressa 84-tuumaisessa näytössä on 3840 x 2160 pikseliä, joiden tuottama tarkka ja todenmukainen kuva avaa ikkunan uuteen maailmaan.
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
U-Line-näyttö
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SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.
Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.
Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.
Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.
Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.
Lisää joustoa näyttöratkaisuihin: QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.
Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.
Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.
Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.
Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.
Kuva/näyttö
Liitännät
Käyttömukavuus
Ääni
Virta
Mitat
Käyttöolosuhteet
Lisätarvikkeet
Yleistä
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.