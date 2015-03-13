Hakuehdot

  • Lumoa yleisösi Lumoa yleisösi Lumoa yleisösi

    Signage Solutions U-Line-näyttö

    BDL8470EU/00

    Lumoa yleisösi

    Nauti neljä kertaa tavanomaista näyttöä tarkemmasta kuvasta. Erittäin suuressa 84-tuumaisessa näytössä on 3840 x 2160 pikseliä, joiden tuottama tarkka ja todenmukainen kuva avaa ikkunan uuteen maailmaan.

    Vastaavat tuotteet

    Näytä kaikki V-Line-sarja

    Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

    Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

    Pakettihinta

    Ohita tämä

    Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

    Lisää lisävarusteita

    Tätä tuotetta
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    U-Line-näyttö

    yhteensä

    recurring payment

    Lumoa yleisösi

    Erittäin suuri näyttö

    • 84 tuumaa
    • Reunojen LED-taustavalo
    • Ultra HD
    Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

    Hallitse verkkoasi etänä SmartControlin avulla

    SmartControlilla voit hallita ja käyttää etänä näyttöjen muodostamaa verkkoa RJ45- ja RS232C-yhteyden kautta. Voit hienosäätää niiden asetuksia, kuten tarkkuutta, kirkkautta ja kontrastia sekä kopioida asetukset koko verkkoosi.

    Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

    Pidä esityksesi käynnissä varajärjestelmän ansiosta

    Kaupalliset sovellukset on pidettävä jatkuvasti käynnissä. Innovatiivinen varajärjestelmä varmistaa sisällön toistamisen näytöllä myös mediasoittimen virhetilanteissa. Varajärjestelmä on helppo määrittää ja se käynnistyy, kun ensisijainen medialähde ei toimi.

    SmartPower säästää energiaa

    SmartPower säästää energiaa

    Taustavalon voimakkuutta voi säätää, joten voit säästää energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

    Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

    Suunniteltu jatkuvaan käyttöön

    Koska kauppa käy vuorokauden jokaisena hetkenä, informaatiotaulumme on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön. Näyttöjen korkealuokkaiset komponentit takaavat laadun, joten voit luottaa niiden toimintaan kellon ympäri.

    Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

    Kattava ratkaisu OPS-lisävarusteella

    Tee näytöstäsi kaikenkattava informaatiotauluratkaisu, ja yhdistä näyttösi yhdeksi älykkääksi ja turvalliseksi verkostoksi. Open Pluggable Specification on alan standardiliitäntä, johon voi liittää OPS-standardeja vastaavan mediasoittimen. Johdottoman ratkaisun ansiosta voit käyttää ja ylläpitää laitteistoasi sekä asentaa siihen uusia osia milloin vain.

    QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä

    QuadViewer: toista sisältöä neljästä eri lähteestä

    Lisää joustoa näyttöratkaisuihin: QuadViewerin avulla voit toistaa sisältöä neljän eri tulon kautta yhdessä näytössä. Ratkaisu sopii erityisesti valvontahuoneisiin, kokoushuoneisiin ja yrityksille.

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

    Yhdistä sisältö ja hallitse sitä pilven kautta HTML5-selaimella

    Yhdistä sisältösi ja hallitse sitä pilven kautta kiinteällä HTML5-selaimella. Suunnittele oman taulusi sisältö verkossa ja yhdistä se tauluun tai omaan verkkoosi. Muodosta vain verkkoyhteys RJ45-internet-kaapelilla, yhdistä näyttö sen omalla URL-osoitteella ja olet valmis toistamaan omaa sisältöäsi pilvestä.

    Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

    Ajasta mitä haluat, milloin haluat SmartPlayerilla

    Käytä USB-muistilaitetta edulliseen digitaaliseen viestintään. Tallenna sisältösi (videot, äänitiedostot, kuvat) USB-muistiin ja liitä muisti näyttöön, minkä jälkeen voit luoda soittolistan ja ajastaa sisällön näkymisen ruudulla näkyvässä valikossa. Voit näyttää sisältöäsi helposti missä ja milloin vain.

    4K Ultra HD: ennennäkemätöntä tarkkuutta

    Tee vaikutus informaatiotaululla, jonka kuva on neljä kertaa tavanomaista Full HD -näyttöä tarkempi. Tarkat ja elävät 3840 x 2160 pikselin kokoiset kuvat avaavat näkymän kokonaan uuteen maailmaan.

    Toimii myös pystyasennossa

    Tämän näytön voi asentaa turvallisesti ja luotettavasti myös pystyasentoon.

    Tekniset tiedot

    • Kuva/näyttö

      Ruudun halkaisija (cm)
      213.5  cm
      Ruudun halkaisija (tuuma)
      84  tuumaa
      Kuvasuhde
      16:9
      Kuvapistetiheys
      0,4845 x 0,4845 mm
      Erinomainen tarkkuus
      3840 x 2160, 60 Hz
      Kirkkaus
      500  cd/m²
      Näyttövärit
      1073 miljoonaa
      Kontrastisuhde (tav.)
      1 400:1
      Dynaaminen kontrastisuhde
      500 000:1
      Vasteaika (tyypillinen)
      12  ms
      Katselukulma (vaaka)
      178  astetta
      Katselukulma (pysty)
      178  astetta
      Kuvanparannus
      • 3:2/2:2-liikemuunto
      • 3D-kampasuodatin
      • 3D MA -lomituksen poisto
      • Dynaaminen kontrastisäätö
      • Liikekompensoitu lomituksen poisto
      • Progressive Scan -toiminto
      Paneelitekniikka
      IPS

    • Liitännät

      Äänilähtö
      • 3,5 mm:n liitin
      • Ulkoisen kaiuttimen liitäntä
      Videotulo
      • VGA (analoginen D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI x 3
      • Komposiitti (BNC)
      • Komponentti (BNC)
      Äänitulo
      3,5 mm:n liitin
      Muut liitännät
      • USB
      • OPS
      Videolähtö
      DisplayPort
      Ulkoinen ohjaus
      • RS232C (tulo/lähtö) 2,5 mm:n liitäntä
      • RJ45

    • Käyttömukavuus

      Sijoittaminen
      • Vaaka
      • Pysty
      Näytönsäästötoiminnot
      Pikselien vaihto, alhainen kirkkaus
      Näppäimistön ohjain
      • Piilotettu
      • Lukittava
      Kaukosäätimen signaali
      Lukittava
      Signaalin takaisinkytkentä
      • RS232
      • DisplayPort
      Helppo asennus
      Smart Insert
      Energiaa säästävät toiminnot
      Smart Power
      Muut käyttömukavuusominaisuudet
      Kantokahvat
      Ohjattavissa verkon kautta
      • RS232
      • HDMI (yksi johto)
      • LAN (RJ45)

    • Ääni

      Sisäiset kaiuttimet
      2 x 10 W RMS

    • Virta

      Verkkovirta
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Virrankulutus (tav.)
      400  W
      Virrankulutus valmiustilassa
      <0,5 W

    • Mitat

      Laitteen leveys
      1910,00  mm
      Laitteen paino
      70  kg
      Laitteen korkeus
      1102,00  mm
      Laitteen syvyys
      77,80  mm
      Seinäteline
      600 x 500 mm, M8
      Näytön reunan leveys
      22,60 (O/V), 25,60 (Y/A) mm
      Laitteen paino (lb)
      154  lb

    • Käyttöolosuhteet

      Käyttölämpötila
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  tuntia
      Suhteellinen kosteus
      20–80  %
      Varastointilämpötila
      –20...60  °C

    • Lisätarvikkeet

      Mukana tulevat lisätarvikkeet
      • Virtajohto
      • Kaukosäätimen paristot
      • Pikaopas
      • Kaukosäädin
      • Käyttöopas CD-levyllä
      • RS232-johto
      • HDMI-kaapeli
      Lisätarvikkeet
      • ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)
      • HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)

    • Yleistä

      Näyttökielet
      • englanti
      • ranska
      • saksa
      • italia
      • puola
      • venäjä
      • espanja
      • turkki
      • kiina (yksinkertaistettu)
      • kiina (perint.)
      • arabia
      • japani
      Takuu
      3 vuoden takuu
      Säännöstenmukaiset hyväksynnät
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, luokka A

    Pakkauksen sisältö

    Pakkauksen muu sisältö

    • Virtajohto
    • Kaukosäätimen paristot
    • Pikaopas
    • Kaukosäädin
    • Käyttöopas CD-levyllä
    • RS232-johto
    • HDMI-kaapeli
    • Lisätarvikkeet: ColourCalibrationKit-värityökalusarja (CCK4602)
    • Lisätarvikkeet: HDBaseT OPS -vastaanotin (CRD25)
    Badge-D2C

    Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

    Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

    Suositellut tuotteet

    Viimeksi katsotut tuotteet

    Palkinnot

    Arviot

    Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

    Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.