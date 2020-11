Pienikokoinen ja kevyt

Jos matkasi suuntautuu paikkaan, jossa verkkovirtaa ei ole saatavilla, voit varmistaa hoitosi DreamStation Go -laitteen yön yli kestävällä akulla. DreamStation Go kesti 10 cm:n paineasetuksella käytössä keskimäärin 13 tuntia* Dreamstation Go -yliyönakulla. Huomautus: akun kestoon voivat vaikuttaa korkeammat CPAP-paineasetukset, maskin liiallinen vuoto, korkeus merenpinnasta, lämpötila, USB-portista ladattavat laitteet ja muut tekijät. *PAP-laitteen käyttöajan testausolosuhteet: CPAP-tila, paine 10 cmH2O, 12 mm:n letku, vuoto 37 LPM, 23 °C:n huoneenlämpötila, 503 m merenpinnan yläpuolella.