Otsonipuhdistusaineen tiedot

Tiedämme, miten tärkeää on voida luottaa siihen, että puhdistat laitteesi oikein.



Tarkempia tietoja vaihtolaitteen kunnossapidosta on laitteen käyttöoppaassa ja lisävarusteiden puhdistus- ja tarkistusohjeissa (Accessory Cleaning and Inspection Instructions). On tärkeää käyttää laitteen puhdistamiseen vain hyväksyttyjä puhdistusmenetelmiä, sillä ei-hyväksyttyjen puhdistusmenetelmien, kuten otsonin, käyttäminen voi edistää vaahdon hajoamista. Huomaa, että puhdistamiseen käytettävät otsonilaitteet ja UV-valolaitteet (mukaan lukien Philips UV Light Sanitizer Box -puhdistuslaite) eivät ole tällä hetkellä hyväksyttyjä laitteidemme tai maskiemme puhdistusmenetelmiä eivätkä korjaa takaisinvedettäviä laitteita.

Katso FDA:n 27. helmikuuta 2020 antama turvallisuustiedote Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories (Otsoni ja UV-valo: CPAP-laitteiden ja -lisävarusteiden puhdistamiseen käytettyihin otsonilaitteisiin ja UV-valolaitteisiin liittyvät mahdolliset riskit) Alla on muutamia artikkelissa mainittuja tärkeitä kohtia: