Helppokäyttöinen DreamStation 2 CPAP Advanced sisältää laadukkaan värikosketusnäytön, jossa on vähemmän navigoitavia kenttiä. Sekä DreamStation-CPAP- että DreamStation 2 CPAP Advanced -laitteessa on helposti tunnistettava hoidon käynnistyspainike. Toisin kuin DreamStation-CPAP-laitteessa, DreamStation 2 CPAP Advanced -laitteessa on Ramp Plus -toiminto, jossa käyttäjä voi valita miellyttävän aloituspaineen. Kun Ramp Plus -paine on määritetty, laite käynnistyy automaattisesti valitulla paineella tulevina hoitokertoina. Potilaan ei enää tarvitse napauttaa porrastuspainiketta joka ilta halutun aloituspaineen saamista varten. Tämä tarkoittaa, että voit määrittää Ramp Plus -paineen kerran eikä sitä tarvitse käynnistää uudelleen joka ilta. Jopa automaattinen käynnistystoiminto on käytössä, joten voit aloittaa hoidon vain pukemalla maskin ja aloittamalla hengittämisen.