HEPA-13/H13 on tunnettu alan standardi EU:n EN1822-standardin mukaisille ilmanpuhdistimille. Sertifioidut HEPA-13-suodattimet suodattavat 99,5 % vaikeimmistakin hiukkasista (MPPS eurooppalaisen standardin mukaan). MPPS on lyhenne sanoista ”Most Penetrating Particle Size” (kaikkein läpäisevimmät hiukkaset), eli se viittaa hankalimmin suodatettavaan (mutta ei välttämättä pienimpään) hiukkaskokoon. HEPA-13-standardilla on kuitenkin joitakin tärkeitä rajoitteita. Se ei esimerkiksi huomioi puhtaan ilman tuottoastetta (eli alan standardien mukaisesti mitattavaa CADR-arvoa), joka on tärkeämpi tosielämän tilanteissa.

Philipsin NanoProtect HEPA -suodattimien suodatusteho on 99,97 % hiukkaskoolla 0,3 µm. Mitä suurempi ilmansuodattimen puhtaan ilman tuottoaste (CADR-arvo) on, sitä paremmin se suojaa pienhiukkasilta, allergeeneilta ja virusaerosoleilta. Voidaan siis syystäkin olettaa, että NanoProtect HEPA -suodattimet ovat tosielämän tilanteissa tehokkaampia kuin perinteiset HEPA-13 -sertifioidut suodattimet. Ne puhdistavat ilmaa nopeammin, niiden koko on optimaalisempi, energiankulutus pienempi ja materiaalikustannukset vähäisemmät, joten kokonaiskustannukset ovat kuluttajille pienemmät.