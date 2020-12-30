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  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series

Tuotanto lopetettu

2000 SeriesIlmanpuhdistin suureen huoneeseen

AC2887/10

4.4

| (555) Arviot | 94% suosittelee tätä tuotetta

Puhdistaa ilman alle 9 minuutissa (1)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet yhdellä napin painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 333 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.

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Poistaa 99,9 % – virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet (2,3,6)

Puhdistaa ilman alle 9 minuutissa (1)

  • Puhdistaa jopa 79 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 333 m³/h

  • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

Tehokas, soveltuu jopa 79 m²:n kokoisille huoneille

Tehokas, soveltuu jopa 79 m²:n kokoisille huoneille

Tehokas ilmavirta kattaa jopa 79 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 333 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan vain 9 minuutissa. (1)

HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin hiukkasista

HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin hiukkasista

Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella, aktiivihiilisuodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,97 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, kaasuilta ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.

Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen

Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen

Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden kotiisi (automaattitilassa).

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

555

Arviot

94%

suosittelee tätä tuotetta

30/12/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote toimii erittäin hyvin

Suosittelen kaikille jotka tarvitsevat toimivaa laitetta ja puhdasta ilmaa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000i Series AC2889/10 Ilmanpuhdistin sovelluksen kanssa

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000i Series AC2889/10 Ilmanpuhdistin sovelluksen kanssa

29/12/2019

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Angående Luftrenare AC2887

Luftrenaren fungerar utan några större störningar och renar luften under gång.Väldigt tystgående under arbetet med att rena luften.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

26/04/2017

Sverige

Sverige

Super bra

Jag är super nöjd med denna luftrenaren . Den märker av och reagerar så fort något damm flyger förbi. Den är enkel och har dessutom snygg design . Min pojke har lättare för att sova sedan vi började använda den. Astma besvären har blivit lindrigare .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (333 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.

  2. (2) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi Airmid Health Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmassa oli A-influenssavirusta (H1N1). Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.

  3. (3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

  4. (4) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.

  5. (5) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.

  6. (6) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2011 -testaustapa.

  7. (7) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.