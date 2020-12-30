2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Puhdistaa ilman alle 9 minuutissa (1)
Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet yhdellä napin painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 333 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
Puhdistaa jopa 79 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 333 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Tehokas ilmavirta kattaa jopa 79 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 333 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan vain 9 minuutissa. (1)
Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella, aktiivihiilisuodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,97 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä, kaasuilta ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.
Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden kotiisi (automaattitilassa).
4.4
5:stä
555
Arviot
94%
suosittelee tätä tuotetta
Aapeli39
30/12/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote toimii erittäin hyvin
Suosittelen kaikille jotka tarvitsevat toimivaa laitetta ja puhdasta ilmaa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000i Series AC2889/10 Ilmanpuhdistin sovelluksen kanssa
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000i Series AC2889/10 Ilmanpuhdistin sovelluksen kanssa
Lillhasse
29/12/2019
Sverige
Vahvistettu ostaja
Angående Luftrenare AC2887
Luftrenaren fungerar utan några större störningar och renar luften under gång.Väldigt tystgående under arbetet med att rena luften.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Friidas
26/04/2017
Sverige
Super bra
Jag är super nöjd med denna luftrenaren . Den märker av och reagerar så fort något damm flyger förbi. Den är enkel och har dessutom snygg design . Min pojke har lättare för att sova sedan vi började använda den. Astma besvären har blivit lindrigare .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AC2887/10 Luftrenare för stora rum
(1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (333 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
(2) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi Airmid Health Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmassa oli A-influenssavirusta (H1N1). Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.
(3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
(4) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.
(5) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.
(6) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2011 -testaustapa.
(7) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.