2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
AC2887/10
Tuotanto lopetettu
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Mitä suodattimia käytetään Philips-ilmanpuhdistimessa?
Onko Philips-ilmanpuhdistin tai -kostutin nollattava suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
Voiko suodattimet ja esisuodattimen puhdistaa?
Tee näin, jos ilmanlaadun merkkivalo ei muutu siniseksi
Milloin puhdistan/vaihdan suodattimet ja tunnistimen?
Philips-ilmanpuhdistin ei käynnisty
Philips-ilmanpuhdistimen valorenkaan väri ei muutu
Philips-ilmanpuhdistimen valo palaa tai vilkkuu
Philips-ilmanpuhdistin on liian äänekäs
Philips-ilmanpuhdistin ei paranna ilmanlaatua
Ilmanpuhdistimesta tulee epämiellyttävää hajua.
Philips-ilmanpuhdistimesta kuuluu epätavallista ääntä
Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin ei sammu