Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet vain yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.