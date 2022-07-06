2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Puhdistaa jopa 48 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 190 m³/h
HEPA-suodatin
Tehokas ilmavirta kattaa jopa 48 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan jo 16 minuutissa. (1)
Kaksikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,5 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.
Vangitsee myös hengitystieviruksia mahdollisesti kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (2). Testattu myös koronaviruksella (4).
Palkinnot
5.0
5:stä
5
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Biscoitos24
06/07/2022
Portugal
Vahvistettu ostaja
Excelente funcionalidade
Considero que este aparelho torna o ambiente mais leve, tornou o quarto mais limpo e fresco.
Edut
o ambiente do quarto fica mais leve
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
esmoriz2022
13/04/2022
Portugal
Excelente relação qualidade preço
Nunca mais espirrei ao entrar no quarto, noto uma diferença enorme seja em qual divisão ele esteja. Ligo todos os dias de manhã e ele fica ligado varias horas. É silencioso e bastante eficaz.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
abem
11/12/2021
Portugal
Produto topo de gama
Dei esta avaliacao , porque meu irmao ja o tem e o grau de satisfacao atinge o maximo, o ar da sua casa nao parece o mesmo, esta purissimo e ele satisfeitissimo
Edut
Ar puro sempre
Haitat
Ate agora nenhuma
Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto
(1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (190 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
(2) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi Airmid Health Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmassa oli A-influenssavirusta (H1N1). Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.
(3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
(4) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.
(5) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.
(6) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2011 -testaustapa.
(7) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.
(8) Hiukkasten suodatus 99,97 % vs. 99,5 % edelliseen malliin FY0194 verrattuna