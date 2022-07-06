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  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
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  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)

Tuotanto lopetettu

800 SeriesKompakti ilmanpuhdistin

AC0820/10

5
| (5) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)
Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet vain yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
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Poistaa 99 % – virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet (2, 3, 6)

Puhdistaa ilman alle 16 minuutissa (1)

  • Puhdistaa jopa 48 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 190 m³/h

  • HEPA-suodatin

Tehokas, soveltuu jopa 48 m²:n kokoisille huoneille

Tehokas, soveltuu jopa 48 m²:n kokoisille huoneille

Tehokas ilmavirta kattaa jopa 48 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 190 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan jo 16 minuutissa. (1)

Suodattaa 99,5 % jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista

Suodattaa 99,5 % jopa 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista

Kaksikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,5 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (3), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Vangitsee myös hengitystieviruksia mahdollisesti kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (2). Testattu myös koronaviruksella (4).

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Palkinnot

  • Award image VRS_AWARD-1679510

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

5

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

06/07/2022

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Excelente funcionalidade

Considero que este aparelho torna o ambiente mais leve, tornou o quarto mais limpo e fresco.

Edut

o ambiente do quarto fica mais leve

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

13/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente relação qualidade preço

Nunca mais espirrei ao entrar no quarto, noto uma diferença enorme seja em qual divisão ele esteja. Ligo todos os dias de manhã e ele fica ligado varias horas. É silencioso e bastante eficaz.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

11/12/2021

Portugal

Portugal

Produto topo de gama

Dei esta avaliacao , porque meu irmao ja o tem e o grau de satisfacao atinge o maximo, o ar da sua casa nao parece o mesmo, esta purissimo e ele satisfeitissimo

Edut

Ar puro sempre

Haitat

Ate agora nenhuma

Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

Arvioitu tuote: Série 800 AC0819/10 Purificador de ar compacto

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (190 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.

  2. (2) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi Airmid Health Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmassa oli A-influenssavirusta (H1N1). Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.

  3. (3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

  4. (4) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.

  5. (5) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.

  6. (6) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2011 -testaustapa.

  7. (7) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.

  8. (8) Hiukkasten suodatus 99,97 % vs. 99,5 % edelliseen malliin FY0194 verrattuna