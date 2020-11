Sisäilman epäpuhtaudet voivat johtua esimerkiksi ruoanvalmistuksen, puhdistusaineiden ja kotieläinten vuoksi. Uusista kalusteista, maalipinnoista ja tapeteista voi erittyä kaasuja ja haihtuvia orgaanisia epäpuhtauksia. Lisäksi sisäilmaan pääsee ilmansaasteita ulkoa. Vaikka ovet ja ikkunat olisi suljettu, ilmanvaihdosta voi päästä kotiin allergeeneja ja alle 2,5 mikrometrin kokoisia pienhiukkasia. Puista, ruohoista ja muista kasveista peräisin oleva siitepöly on yleinen allergiaoireiden aiheuttaja sisätiloissa. Myös pölyssä voi olla pölypunkkeja, mineraaleja ja muita hiukkasia jotka voivat aiheuttaa vaikeita allergisia reaktioita ja astmaa.

Kodin ilmankosteuden tulee olla alueella 40–60 %, jotta homeet, bakteerit ja virukset eivät lisäänny ja leviä. Kun huoneessa on ihanteellinen ilmankosteus tasapainossa, siinä on mukavampi oleskella, hengittäminen on helpompaa eikä iho kuivu.