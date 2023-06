All-in-One 8500 –sarjan monitoimisessa silitysratkaisussa on monikulmainen integroitu silityslauta, joka mahdollistaa vaakatasossa silittämisen, pystysuorassa höyrytyksen ja kaiken sen välillä. Ergonomisesti muotoiltu silitysrauta suipolla kärkiosalla ja kaksoislämmityksellä on liitetty irrotettavaan alustaan, joten sitä voi käyttää kätevästi kaikkialla talossa. Alustassa on 1,2 litran vesisäiliö.​ Lautaan kiinnitetyllä taittuvalla koukulla voit ripustaa vaatteesi kätevästi ylös. Moneen asentoon telakoituvan silityslaudan ansiosta silitysrautaa ja höyrystintä voidaan käyttää joka kulmassa.