Philips tuotetakuu

Takuu ei korvaa laitteen vioittumisen seurauksena syntyneitä menetyksiä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tietojen menetys tai kaupallisten mahdollisuuksien menetys. Philipsin takuu ei ole voimassa, jos

• ostoon liittyviä asiapapereita on muutettu jollain tavalla tai niitä ei voi lukea, tai - tuotteen malli- ja/tai sarjanumero (jos tuotteessa on sellainen) on muutettu, poistettu tai tehty vaikeasti luettavaksi

• tuotteen viallisuuden syynä on sellaisten osien kuluminen, joita pidetään kuluvina osina, tai lasiosien vahingoittuminen

• vika on aiheutunut tuotteen kaltoinkohtelusta tai väärinkäytöstä tai ympäristön olosuhteista, jotka eivät ole tuotteen käyttösuositusten mukaisia (kuten kalkkiutuneet osat) tai jos tuotetta on korjannut tai muuttanut joku muu kuin valtuutettu huoltoliike

• tuotteen käyttäjä ei ole seurannut ohjekirjan ohjeita tai ei ole ottanut ehkäiseviä toimenpiteitä tai on käyttänyt tuotetta olosuhteissa joita vastaan varoitetaan

• tuotetta on käytetty kaupallisiin tarkoituksiin

• vika on aiheutunut tuotteeseen liitetyistä oheislaitteista, lisävarusteista tai tarvikkeista, jotka eivät ole Philipsin suosittelemia

• vian on aiheuttanut onnettomuus, mukaan lukien mutta ei rajoittuen salamanisku, epänormaali jännite, vesivahinko, tulipalo, luonnonkatastrofi tai kuljetusonnettomuus vian on aiheuttanut eläin

• tuote ei toimi oikein, koska sitä ei ole alun perin suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai sille ei ole myönnetty lupaa maahan, jossa sitä on käytetty, mikä on mahdollista, jos tuote on ostettu toisesta maasta.