Lisävarusteita Philips Airfryerille

Kana



Kana (kokonainen) Määrä: 1,2 kg Aika: Aluksi 14 minuuttia, sen jälkeen 20 minuuttia Lämpötila: 200 ° C, 180 ° C



Kanafilee Määrä: 250 g Aika: Aluksi 8 minuuttia, sen jälkeen 8 minuuttia Lämpötila: 140 ° C, 180 ° C



Kanansiivet Määrä: 6-8 kpl. Aika: 15 -20 min Lämpötila: 180 ° C

