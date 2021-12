Ottaen huomioon, että vietämme noin kolmanneksen elämästämme nukkuen (jos saamme unta suositellut kahdeksan tuntia yössä), on tärkeää pitää huoli siitä, että unten mailla vietetty aika on laatuaikaa. Makuuhuoneympäristö näyttelee tässä tärkeää roolia. Kärsitkö unihäiriöistä? On täysin järkeenkäypää, että makuuhuoneen ilman laadun kohentaminen on suoraan yhteydessä unen laadun parantamiseen. Lue lisää ja opi kaikki siitä, miten kuivassa huoneilmassa nukkuminen vaikuttaa unen laatuun ja mikä on ideaali nukkumislämpötila.