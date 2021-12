Vastaus kysymykseen riippuu ostamasi ilmanpuhdistimen mallista. 3000i Series -ilmanpuhdistin poistaa jopa 99,97 % erittäin hienoista, pienimmillään noin 0,003 mikronin hiukkasista. Sen 3-kerroksinen suodatin – eli NanoProtect HEPA -suodatusjärjestelmä, aktiivihiilisuodatin ja esisuodatin – vangitsee epäpuhtauksia, kaasuja ja paljon muuta. Sen virus- ja aerosolisuodatus on 99,97 % ja allergeenisuodatus 99,97 %, joten pöly-, lemmikkien hilse ja siitepöly ovat pian hallinnassa. Ja kaiken tämän ilmanpuhdistin tekee vain kahdeksassa minuutissa.

Kun etsit ilmanpuhdistajaa, varmista laitteen tehokkuus tarkistamalla sen sertifikaatit. 3000i Series -ilmanpuhdistin on European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima. Tarkista myös, minkä kokoisen huoneen se kattaa ja mikä on laitteen puhtaan ilman tuottoaste (CADR). Esimerkiksi 3000i Series -ilmanpuhdistimen 360 asteen ilmanotto kattaa 135 m²:n huoneet ja CADR-arvo on jopa 520 m³/h.