Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit, pölyn ja epäpuhtaudet vain yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 520 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.