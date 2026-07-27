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  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
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  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)

Tuotanto lopetettu

3000i SeriesIlmanpuhdistin erittäin suureen huoneeseen

AC3033/10

1 palkinto

Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)
Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit, pölyn ja epäpuhtaudet vain yhdellä painikkeen painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 520 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
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Poistaa 99,9 % – virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet (3,4,7)

Puhdistaa ilman alle 6 minuutissa (1)

  • Puhdistaa jopa 135 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 520 m³/h

  • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

  • Ohjattavissa Air+-sovelluksella

Philips Air+ -sovellus: älykäs ilmanpuhdistusratkaisu

Philips Air+ -sovellus: älykäs ilmanpuhdistusratkaisu

Air+-sovellus toimii älykkäästi, mikä varmistaa, että hengität puhdasta ja terveellistä ilmaa. Sovellus tarkkailee sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksia ja säätää laitteen toimintaa automaattisesti puolestasi. Olitpa sitten kotona tai poissa, Air+-sovelluksella voit käyttää laitteen toimintoja – myös äänikomennoilla Amazon Alexan tai Google Homen avulla (8).

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (3). Testattu myös koronaviruksella (5).

Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen

Älytunnistimet tehokkaaseen puhdistukseen

Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden kotiisi (automaattitilassa).

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Palkinnot

  • Award image VRS_AWARD-1679510

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla puhtaan ilman tuottoaste (520 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.

  2. (2) CADR-arvo on sertifioidun kolmannen osapuolen laboratorion testaama GB/T18801-2015-standardin mukaisesti. CADR-arvot päivitettiin testauksessamme ja tuotantomme laadunvalvonnassa tapahtuneiden parannusten takia. Tuotetta voi käyttää huoletta, vaikka tuotteen pakkaustietoja ei olisi vielä päivitetty – tuote täyttää verkossa mainitut aiempaa tiukemmat tekniset tiedot.

  3. (3) Testattu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta. Vähentyminen mitattiin laitteen toimittua turbotilassa 10–20 minuuttia. Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.

  4. (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

  5. (5) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.

  6. (6) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.

  7. (7) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa./Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2016 -testaustapa.

  8. (8) Alexa- ja Google Home -toimintojen saatavuus riippuu sijainnistasi

  9. (9) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.

  10. (10) Testattu tosielämän tilanteessa vuoteeseen menijän nostattamalla pölyllä.

  11. (11) CADR-mittausten perusteella standardin GB/T-18801/2015 vaatimusten mukaisesti, kun laitetta käytetään yö- ja allergiayötilassa.

  12. (12) GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -suodattimen kanssa.

  13. (13) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla kolmannen osapuolen laboratoriossa.

  14. (14) Säästöt perustuvat suodattimen ilmoitettuun käyttöikään ja hintoihin, jotka ovat saatavilla brändin verkkosivuilta tai jälleenmyyjiltä. Alankomaat, 21. kesäkuuta 2022.