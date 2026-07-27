2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
AC3033/10
Puhdistaa jopa 135 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 520 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Ohjattavissa Air+-sovelluksella
Air+-sovellus toimii älykkäästi, mikä varmistaa, että hengität puhdasta ja terveellistä ilmaa. Sovellus tarkkailee sisä- ja ulkoilman epäpuhtauksia ja säätää laitteen toimintaa automaattisesti puolestasi. Olitpa sitten kotona tai poissa, Air+-sovelluksella voit käyttää laitteen toimintoja – myös äänikomennoilla Amazon Alexan tai Google Homen avulla (8).
Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (3). Testattu myös koronaviruksella (5).
Tarkistaa ilman 1 000 kertaa sekunnissa etsien erittäin pieniä hiukkasia. Raportoi ilmanlaadun reaaliajassa ja valitsee oikean nopeuden kotiisi (automaattitilassa).
Palkinnot
Arviot
(1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla puhtaan ilman tuottoaste (520 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
(2) CADR-arvo on sertifioidun kolmannen osapuolen laboratorion testaama GB/T18801-2015-standardin mukaisesti. CADR-arvot päivitettiin testauksessamme ja tuotantomme laadunvalvonnassa tapahtuneiden parannusten takia. Tuotetta voi käyttää huoletta, vaikka tuotteen pakkaustietoja ei olisi vielä päivitetty – tuote täyttää verkossa mainitut aiempaa tiukemmat tekniset tiedot.
(3) Testattu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta. Vähentyminen mitattiin laitteen toimittua turbotilassa 10–20 minuuttia. Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.
(4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
(5) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.
(6) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.
(7) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa./Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2016 -testaustapa.
(8) Alexa- ja Google Home -toimintojen saatavuus riippuu sijainnistasi
(9) Keskimääräinen äänenpaine 1,5 metrin päässä laitteesta IEC 60704 -standardin mukaisten mittausten perusteella laskettuna. Äänenpainetasoon vaikuttavat tilan rakenne ja sisustus sekä laitteen ja kuuntelijan sijainti.
(10) Testattu tosielämän tilanteessa vuoteeseen menijän nostattamalla pölyllä.
(11) CADR-mittausten perusteella standardin GB/T-18801/2015 vaatimusten mukaisesti, kun laitetta käytetään yö- ja allergiayötilassa.
(12) GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -suodattimen kanssa.
(13) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla kolmannen osapuolen laboratoriossa.
(14) Säästöt perustuvat suodattimen ilmoitettuun käyttöikään ja hintoihin, jotka ovat saatavilla brändin verkkosivuilta tai jälleenmyyjiltä. Alankomaat, 21. kesäkuuta 2022.