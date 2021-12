Vietämme paljon aikaa sisätiloissa – itse asiassa noin 90 prosenttia kaikesta ajastamme.1 Kun otetaan huomioon, että tiettyjä epäpuhtauksia on usein sisäilmassa jopa kaksin- tai jopa viisinkertainen määrä ulkoilmaan verrattuna, on ilmiselvää, että kotiemme sisäilman laadusta huolehtiminen on elintärkeää. Anna meidän tarjota sinulle ideoita huonon sisäilman laadun parantamiseen niin, että kotisi on jatkossa mahdollisimman onnellinen ja terveellinen.