Homeen poisto ja esto ilmanpuhdistajan avulla



Home ei ainoastaan haise pahalta – se on lisäksi huonoksi terveydelle. Home sisäilmassa aiheuttaa oireita, joilla voi olla pitkällä tähtäimellä vakavatkin seuraukset. Homeen eston oppiminen onkin tärkeää taito terveellisempää kotia luotaessa. Tiesitkö, että ilmanpuhdistajat eivät ainoastaan paranna sisäilman laatua, vaan niistä on lisäksi hyödyksi taistelussa hometta vastaan? Tässä muutamia vinkkejä, joiden avulla opit pääsemään eroon homeesta sisäilmassa, neutralisoimaan pahoja hajuja sekä estämään homeen iskemisen kotiisi myös tulevaisuudessa. Opi, miten ilmanpuhdistin ja home liittyvät yhteen – ja miten tehokas apu laadukas puhdistin on homeitiöiden eliminoinnissa.