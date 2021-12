Koti, jossa on sopiva ilmankosteus, on mukava koti asua! Sisäilman kosteuden poistosta puhutaan paljon, mutta myös liian alhainen ilmankosteus voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia – niin talollesi, omaisuudellesi kuin mahdollisesti myös terveydellesi. Kuiva huoneilma voi aiheuttaa esimerkiksi yskää, päänsärkyä, seinien halkeilemista ja ikkunoiden karmien vääntymistä. Nämä ongelmat nostavat yleensä päätään talvisin, joten huoneilman kosteutus on ehdottomasti aihe, johon kannattaa paneutua. Kun opit lisää siitä, mikä aiheuttaa kuivan sisäilman , voit ryhtyä toimiin tilanteen parantamiseksi – ja selvittää, miten voit lisätä ilmankosteutta omassa kodissasi. Huomaat pian, miten suuren eron sopiva sisäilman kosteus tekee asumismukavuuteen. Me neuvomme, miten hoidat tilanteen kuntoon!