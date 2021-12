Tehdään aluksi pieni katsaus ilmankostuttimen tarkoitukseen. Mitä ilmankostutin tekee? Yksinkertaisesti sanottuna: ilmankostuttajan tehtävä on ilman kostutus – se palauttaa kaivatun kosteuden sisäilmaan. Kun ilmankosteus on alhainen, ilmasta tulee kuivaa, mikä voi kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja silmiä. Kun ilmankosteus on normaalissa prosenttilukemissa, sisäilma ei enää aiheuta epämukavaa oloa.



Kun tiedät, miten mitata ilmankosteus ja seurata kosteustasapainoa sekä säätää sitä tilanteen mukaan, voit olla jatkuvasti varma siitä, että ilmankosteus on täydellisessä tasapainossa.