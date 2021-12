Näin onnistut ilmankostuttimen puhdistuksessa

Tärkein syy ilmankostuttimen puhdistukseen on estää bakteerien kerääntyminen laitteeseen. Jos ilmankostuttajasta tulee epähygieeninen, vaarana on, että bakteerit leviävät sen kautta myös sisäilmaan. Miten bakteereja sitten pääsee keräytymään laitteeseen? Yleensä syyllinen on laitteessa seisova vesi, jota voi helposti kerääntyä, jos ilmankostutinta ei puhdisteta säännöllisesti. Tehokas ilmankostuttaja, kuten Philipsin 3000 Series -ilmankostutin, voi estää bakteerien siirtymisen ympäröivään ilmaan.



Hallitsit sitten ilmankostuttajan toimintatavat täydellisesti tai et, puhdistuksessa sinun tulisi aina noudattaa valmistajan ohjeita. Laitteen puhdistuksessa hyvä nyrkkisääntö on desinfioida ilmankostuttajan osat ainakin kerran viikossa. Sinun täytyy ehkä puhdistaa ilmankostuttimen suodatin, tankki ja pohja useammin, jos näet lian kertyvän laitteeseen.