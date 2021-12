Me kaikki haluamme asua mahdollisimman mukavasti omissa kodeissamme, ja oikean ilmankosteuden saavuttamisella on tässä prosessissa tärkeä osa. Liian kuiva sisäilma voi johtaa ongelmiin, samoin kuin liian kostea sisäilma. Optimaalinen sisäilman kosteus sijoittuu noin 30 % ja 60 % väliin, ja alle 30 % ilmankosteus tarkoittaa sitä, että kodissasi on todella kuiva sisäilma. Sisätilojen ilmankosteuden mittaaminen auttaa sinua kontrolloimaan tilannetta ja ryhtymään tarpeen mukaan toimeen sen korjaamiseksi. Kuivan sisäilman oireiden ja muiden seurausten tunteminen auttaa myös. Tässä artikkelissa kerromme kaiken tarvitsemasi kuivasta sisäilmasta!