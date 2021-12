Toisin kuin virukset, bakteerit koostuvat solusta, jolla on oma aineenvaihdunta. Ne lisääntyvät solujakautumisen kautta, kun taas virukset voivat lisääntyä vain isäntäsolun avulla. Ilmanpuhdistin on hyödyllinen myös bakteerien poistamiseen ilmasta. Philipsin 3000i Series -ilmanpuhdistimen kolmikerroksinen suodatusjärjestelmä kerää 99,97 % erittäin pienistä, vain 0,003 mikronin hiukkasista, mukaan lukien bakteerit. Se voi lisäksi poistaa 99,99 % allergeeneista ilmassa. On hyvä tietää, miten tehokas ilmanpuhdistaja voi olla ja mitä kaikkea se voi tehdä!

Nyt tiedät jo hieman enemmän viruksista, siitä miten ne liikkuvat ilmassa – ja olet saanut vastauksen myös siihen, tappaako ilmanpuhdistin virukset ilmasta ja miten virusten poisto ilmasta ylipäätään onnistuu ilmanpuhdistimen avulla. Jaa tietouttasi myös muille!

