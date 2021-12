Koska erilaisten allergioiden perimmäinen syy on sama, useimmat pölyallergian lievittämisessä auttavat ideat toimivat myös muiden allergioiden helpottamisessa: tärkeintä on vähentää allergeeneille altistumista. Hyvä uutinen on, että pölyallergian oireita on helppo lievittää kotona – aivan kuten myös eläinallergian ja siitepölyallergian oireita on mahdollista helpottaa kotioloissa.

On olemassa lukuisia juuri pölyallergiaan lievittämiseen tarkoitettuja kotikonsteja ja lähestymistapoja, jotka voivat todella helpottaa erilaisia pölypunkkien aiheuttamia ongelmia. Tarkastellaan kuitenkin ensin pölyallergian tyypillisimpiä oireita.