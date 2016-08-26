2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
FY5185/30
Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn
NanoProtect HEPA -suodatin varmistaa suojauksen viruksilta, bakteereilta, siite- ja huonepölyltä, pienhiukkasilta (PM2.5) ja eläinpölyltä.
Jopa 24 kuukauden käyttöikä
Poistaa 99,97 % 0,003 µm:n hiukkasista
Alkuperäinen Philips-suodatin suunniteltiin yhdessä itse laitteen kanssa täydellisen istuvuuden varmistamiseksi ja laitteen sujuvan toiminnan takaamiseksi.
Philips-ilmansuodattimet läpikäyvät tiukat pakolliset testit ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Niille tehdään perusteellisia käyttöikä- ja kestävyystestejä ympärivuorokautista käyttöä varten. Suodattimemme on suunniteltu niin, että ne varmistavat Philips-ilmanpuhdistimen parhaan mahdollisen toiminnan käyttöikänsä viimeiseen päivään asti.
Ilmanpuhdistin vangitsee myös mahdollisesti hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Riippumattoman testauksen mukaan se poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista. Testattu myös koronaviruksella (8).
Arviot
(1) Suositeltu käyttöikä on laskettu Philips-käyttäjien keskimääräisen käyttöajan ja kaupunkien ilmansaastetietojen (WHO) perusteella. Todelliseen käyttöikään vaikuttavat käyttöympäristö ja -tiheys.
(2) Koskee vain valikoituja yhdistettäviä malleja
(3) Koskee vain maita, joissa on Philips-kauppa
(4) NanoProtect HEPA -suodatinmateriaalin ilmanvastus on pienempi kuin HEPA H13 -suodatinmateriaalin. Siksi Philips-ilmanpuhdistimella, jossa on NanoProtect, on suurempi puhtaan ilman tuottoaste (CADR, Clean Air Delivery Rate) kuin samankokoisella sertifioidulla HEPA H13 -suodattimella
(5) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
(6) Edellyttää suodattimen käyttöä yhdessä Philips AC1711- tai 1715-ilmanpuhdistimen kanssa
(7) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta.
(8) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisessa laboratoriossa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.