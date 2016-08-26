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  • Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn
  • Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn
  • Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn

Tuotanto lopetettu

Alkuperäinen vaihtosuodatinNanoProtect HEPA

FY5185/30

Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn

NanoProtect HEPA -suodatin varmistaa suojauksen viruksilta, bakteereilta, siite- ja huonepölyltä, pienhiukkasilta (PM2.5) ja eläinpölyltä.

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Aito Philips-suodatin, joka sopii paikalleen

Tehokas suojaus parhaaseen suorituskykyyn

  • Jopa 24 kuukauden käyttöikä

  • Poistaa 99,97 % 0,003 µm:n hiukkasista

Täydellinen istuvuus takaa tasaisen laadukkaan toiminnan

Täydellinen istuvuus takaa tasaisen laadukkaan toiminnan

Alkuperäinen Philips-suodatin suunniteltiin yhdessä itse laitteen kanssa täydellisen istuvuuden varmistamiseksi ja laitteen sujuvan toiminnan takaamiseksi.

Philips suodattimilla varmistat laitteesi tehokkaan toiminnan

Philips suodattimilla varmistat laitteesi tehokkaan toiminnan

Philips-ilmansuodattimet läpikäyvät tiukat pakolliset testit ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Niille tehdään perusteellisia käyttöikä- ja kestävyystestejä ympärivuorokautista käyttöä varten. Suodattimemme on suunniteltu niin, että ne varmistavat Philips-ilmanpuhdistimen parhaan mahdollisen toiminnan käyttöikänsä viimeiseen päivään asti.

Poistaa jopa 99,9 % viruksista

Poistaa jopa 99,9 % viruksista

Ilmanpuhdistin vangitsee myös mahdollisesti hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Riippumattoman testauksen mukaan se poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista. Testattu myös koronaviruksella (8).

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Suositeltu käyttöikä on laskettu Philips-käyttäjien keskimääräisen käyttöajan ja kaupunkien ilmansaastetietojen (WHO) perusteella. Todelliseen käyttöikään vaikuttavat käyttöympäristö ja -tiheys.

  2. (2) Koskee vain valikoituja yhdistettäviä malleja

  3. (3) Koskee vain maita, joissa on Philips-kauppa

  4. (4) NanoProtect HEPA -suodatinmateriaalin ilmanvastus on pienempi kuin HEPA H13 -suodatinmateriaalin. Siksi Philips-ilmanpuhdistimella, jossa on NanoProtect, on suurempi puhtaan ilman tuottoaste (CADR, Clean Air Delivery Rate) kuin samankokoisella sertifioidulla HEPA H13 -suodattimella

  5. (5) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

  6. (6) Edellyttää suodattimen käyttöä yhdessä Philips AC1711- tai 1715-ilmanpuhdistimen kanssa

  7. (7) Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta.

  8. (8) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisessa laboratoriossa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.