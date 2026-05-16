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Alkuperäinen vaihtosuodatin NanoProtect HEPA
Tuotanto lopetettu
Tuki
FY5185/30
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NanoProtect HEPA -suodatin varmistaa suojauksen viruksilta, bakteereilta, siite- ja huonepölyltä, pienhiukkasilta (PM2.5) ja eläinpölyltä.
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