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Johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtaminen

Voit selvittää ohjeet johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtamiseen tarkistamalla laitteen mallin sen putkesta ja lukemalla alla olevan artikkelin.
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: XC3131/01 , XC5142/01 , XC5141/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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