Johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtaminen

Voit selvittää ohjeet johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtamiseen tarkistamalla laitteen mallin sen putkesta ja lukemalla alla olevan artikkelin.
Jos sinulla on SpeedPro- tai SpeedPro Max -pölynimuri (tarkista, onko putkessa nimiä), voit vaihtaa akun Philips-huollossa tai asiakaspalvelussa. Kysy meiltä lisää osoitteessa www.philips.com/support.
Jos sinulla on 8000-, 7000- tai 3000-sarjan johdoton pölynimuri (putkessa ei ole tekstiä SpeedPro tai SpeedPro Max), voit irrottaa ladattavan akun laitteesta itse ja ostaa uuden akun sivustoltamme käyttämällä hakuikkunassa hakusanaa XV1797 8000- ja 7000-sarjalle ja hakusanaa XV1633/01 3000-sarjalle. 2000-sarjan johdottomaan pölynimuriin ei voi ostaa uutta akkua verkosta. Jos tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Varmista ennen akun poistamista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja akku on täysin tyhjä. Hävitä paristot aina turvallisuusohjeiden mukaisesti. Poista ladattava akku seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Irrota laite pistorasiasta ja anna sen käydä, kunnes moottori pysähtyy.
Paina avauspainiketta ja vedä akku ulos laitteesta.
Oliko näistä ohjeista apua? Jos ei ollut ja tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:XC3131/01 , XC5142/01 , XC5141/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›