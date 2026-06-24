Johdottoman Philips-pölynimurin akun vaihtaminen

Jos sinulla on 8000-, 7000- tai 3000-sarjan johdoton pölynimuri (putkessa ei ole tekstiä SpeedPro tai SpeedPro Max), voit irrottaa ladattavan akun laitteesta itse ja ostaa uuden akun sivustoltamme käyttämällä hakuikkunassa hakusanaa XV1797 8000- ja 7000-sarjalle ja hakusanaa XV1633/01 3000-sarjalle. 2000-sarjan johdottomaan pölynimuriin ei voi ostaa uutta akkua verkosta. Jos tarvitset lisätietoja, ota meihin yhteyttä osoitteessa

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