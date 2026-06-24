Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?

Lue lisätietoja alta, jos haluat tietää miten löydät Philips-pölynimurisi mallin ja sarjanumeron.
Philips-pölynimurin malli- ja sarjanumerotiedot on merkitty kilpeen. Mallista riippuen tyyppikilpi voi olla seuraavissa paikoissa:
pohjassa
pölysäiliön alapuolella
rikkaimurin takana tai
laitteen vesisäiliön takana.
Mallinumero sijaitsee useimmiten vasemmassa yläkulmassa. Se alkaa kahdella isolla kirjaimella ja neljällä numerolla. Esimerkiksi FC9192/xx tai XW9385/xx.
Sarjanumero on yleensä oikeassa alakulmassa. Se koostuu neljästä numerosta: kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat vuotta ja seuraavat kaksi tarkoittavat viikon numeroa. Esimerkiksi 1850 tai 1734. Joskus sarjanumeron edessä on S/N.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC8242/09R1 , FC6826/01R1 , XC3031/01R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›