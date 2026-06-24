Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?

Philips-pölynimurin malli- ja sarjanumerotiedot on merkitty kilpeen. Mallista riippuen tyyppikilpi voi olla seuraavissa paikoissa:

pohjassa

pölysäiliön alapuolella

rikkaimurin takana tai

laitteen vesisäiliön takana.

Mallinumero sijaitsee useimmiten vasemmassa yläkulmassa. Se alkaa kahdella isolla kirjaimella ja neljällä numerolla. Esimerkiksi FC9192/xx tai XW9385/xx.Sarjanumero on yleensä oikeassa alakulmassa. Se koostuu neljästä numerosta: kaksi ensimmäistä numeroa tarkoittavat vuotta ja seuraavat kaksi tarkoittavat viikon numeroa. Esimerkiksi 1850 tai 1734. Joskus sarjanumeron edessä on S/N.