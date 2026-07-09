Miten lisäosat kiinnitetään Philips OneBlade -parranajokoneeseen?
Lisätietoja Philips OneBladen ohjauskampojen, säleikköjen ja muiden lisäosien kiinnittämisestä ja irrottamisesta on alla.
Hyvä tietää: Ohjauskampojen ja säleikköjen kiinnitys- ja irrotusmenetelmät ovat samat riippumatta OneBlade-mallistasi (kaikkia vaihtoehtoja ei näy seuraavassa kuvassa).
Kiinteäpituuksiset ohjauskammat on tarkoitettu kasvokarvojen siistimiseen. Karvojen jäljelle jäävä pituus (millimetreinä) on merkitty ohjauskampaan.
Alla olevassa videossa näytetään, miten ohjauskampa kiinnitetään ja irrotetaan. Paina ohjauskampaa terään, kunnes kuulet napsahduksen. Näin varmistat, että kampa ei putoa käytön aikana.
Yhteensopivuus: Kiinteäpituuksiset ohjauskammat sopivat kaikkiin OneBlade-malleihin.
Säädettävät ohjauskammat on tarkoitettu parran ja viiksien siistimiseen. Karvojen jäljelle jäävä pituus (millimetreinä) on merkitty säätöpyörään.
Alla olevassa videossa näytetään, miten eri tyyppiset säädettävät ohjauskammat kiinnitetään ja irrotetaan. Kun kiinnität toista tyyppiä edustavaa ohjauskampaa, varmista, että kamman alapuolella olevat pienet koukut (lähimpänä kamman hampaiden päitä) kiinnittyvät terän yläosaan.
Yhteensopivuus: Ensimmäinen videolla näkyvä ohjauskampa sopii vain OneBlade Pro -malliin (artikkelin ensimmäisen osion kuvan oikeassa reunassa). Toinen esitelty kampa sopii kaikkiin OneBlade-malleihin.
Vartalokampa ja säleikkö on tarkoitettu vartalon ihokarvojen siistimiseen. Ihokarvojen pituus vartalokammalla trimmaamisen jälkeen on 5 mm. Ihoa suojaava säleikkö takaa tarkan ajotuloksen ja suojaa ihoa samalla naarmuilta ja haavoilta.
Alla olevassa videossa näytetään, miten lisäosat kiinnitetään ja irrotetaan. Paina lisäosia terään, kunnes kuulet napsahduksen. Näin varmistat, että osat eivät putoa käytön aikana.
Yhteensopivuus: Vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa ja ihoa suojaava säleikkö sopivat kaikkiin OneBlade-malleihin.
OneBlade Intimate -terissä on kiinteä ihonsuojus, joka suojaa herkkiä ihoalueita naarmuilta ja haavoilta. OneBlade Intimate -terälle on saatavana myös vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa/säleikkö, jonka avulla vartalokarvojen trimmaus sujuu nopeasti ja kätevästi.
Alla olevassa videossa näytetään, miten OneBlade Intimate -terä ja -ohjauskampa kiinnitetään.
Yhteensopivuus: OneBlade Intimate -terät sopivat kaikkiin OneBlade-malleihin. Alla olevassa videossa näkyvä ohjauskampa on suunniteltu kiinnitettäväksi ihonsuojuksen päälle, minkä takia se sopii vain OneBlade Intimate -teriin.
Ajopään suojus on suunniteltu estämään terän vaurioituminen Philips OneBladen säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
Alla olevassa videossa näytetään, miten ajopään suojus kiinnitetään ja irrotetaan. Kuulet napsahduksen, kun suojus on kunnolla kiinni.
Yhteensopivuus: Ajopään suojuksesta on kaksi eri versiota, yksi 360-terille ja yksi Classic-terille. Jos käytät oikeaa terällesi tarkoitettua suojusta, suojus on yhteensopiva OneBladesi kanssa mallista riippumatta.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:QP1324/20 , QP2834/31 , QP6652/61 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›