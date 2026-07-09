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Miten lisäosat kiinnitetään Philips OneBlade -parranajokoneeseen?

Lisätietoja Philips OneBladen ohjauskampojen, säleikköjen ja muiden lisäosien kiinnittämisestä ja irrottamisesta on alla.

Hyvä tietää: Ohjauskampojen ja säleikköjen kiinnitys- ja irrotusmenetelmät ovat samat riippumatta OneBlade-mallistasi (kaikkia vaihtoehtoja ei näy seuraavassa kuvassa).

Miten lisäosat kiinnitetään Philips OneBlade -parranajokoneeseen?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1324/20 , QP2834/31 , QP6652/61 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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