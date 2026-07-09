Miten lisäosat kiinnitetään Philips OneBlade -parranajokoneeseen?

Vartalokampa ja säleikkö on tarkoitettu vartalon ihokarvojen siistimiseen. Ihokarvojen pituus vartalokammalla trimmaamisen jälkeen on 5 mm. Ihoa suojaava säleikkö takaa tarkan ajotuloksen ja suojaa ihoa samalla naarmuilta ja haavoilta.



Alla olevassa videossa näytetään, miten lisäosat kiinnitetään ja irrotetaan. Paina lisäosia terään, kunnes kuulet napsahduksen. Näin varmistat, että osat eivät putoa käytön aikana.



Yhteensopivuus: Vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa ja ihoa suojaava säleikkö sopivat kaikkiin OneBlade-malleihin.