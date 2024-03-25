Philipsin asiakastuki Miten turvassa tiedot ovat yhdistettävässä Philips Avent -itkuhälyttimessä?

Yhdistettävä Philips Avent -itkuhälytin siirtää ja tallentaa kaikki tiedot turvallisesti alan standardien mukaisilla salaustekniikoilla. Seuraamme ja päivitämme turvaratkaisujamme jatkuvasti tekniikan kehittyessä. Siirrettyjä ääni- ja videotietoja ei tallenneta palvelimiimme. Kaikki tallennetut videot ja kuvat tallennetaan käyttäjän mobiililaitteisiin.



Onko yhdistettävä Philips Avent -itkuhälytin suojattu luvattomalta käytöltä? Philips tekee kaikkensa estääkseen luvattoman käytön ja huolehtiakseen päivityksistä. Varmista, että käytät aina uusinta sovellusohjelmistoa ja itkuhälyttimen laiteohjelmistoa. Jos hukkaat älylaitteesi, poista kaikki yhteydet itkuhälyttimeen nollaamalla se. Voit myös kirjautua sovellukseen toisella älylaitteella ja poistaa tilisi. Jos olet ainoa pääkäyttäjä, myös kaikkien vieraskäyttäjien yhteys itkuhälyttimeen katkaistaan.

