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Philipsin asiakastuki

Miten turvassa tiedot ovat yhdistettävässä Philips Avent -itkuhälyttimessä?

Yhdistettävä Philips Avent -itkuhälytin siirtää ja tallentaa kaikki tiedot turvallisesti alan standardien mukaisilla salaustekniikoilla. Seuraamme ja päivitämme turvaratkaisujamme jatkuvasti tekniikan kehittyessä. Siirrettyjä ääni- ja videotietoja ei tallenneta palvelimiimme. Kaikki tallennetut videot ja kuvat tallennetaan käyttäjän mobiililaitteisiin.
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD971/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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