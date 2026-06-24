Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?

OneBlade-laitteessa on terän kulumisenilmaisin, joka tulee vähitellen näkyviin. Terään ilmestyy hitaasti nuolisymboli, kun sitä käytetään. Kun kyseinen symboli (alla olevassa kuvassa oikealla) näkyy selvästi, on aika vaihtaa terä.



Joissakin vanhemmissa terissä nuolisymbolia vastaa vihreä palkki (alla olevassa kuvassa vasemmalla).



Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Philips suosittelee, että terä vaihdetaan neljän kuukauden välein.



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