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Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?

Katso OneBlade-laitteesi terän kulumisenilmaisimesta, milloin terä on vaihdettava. Kun vaihtosymboli on selvästi näkyvissä, on aika vaihtaa terä. Terät kestävät keskimäärin noin neljä kuukautta, mutta kesto voi vaihdella ajorutiinisi mukaan.

Voit seurata teräsi kulumista myös Philips OneBlade -sovelluksessa.

Vinkki: OneBlade Intimate -terät saattavat poiketa alla olevista ohjeista, sillä ihonsuojus voi estää vaihtosymbolin näkymisen. Terät kestävät keskimäärin noin neljä kuukautta, mutta kesto voi vaihdella ajorutiinisi mukaan. Vaihda terä nopeammin, jos huomaat, että sen suorituskyky on heikentynyt. 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/24 , QP1924/20 , QP1424/65 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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