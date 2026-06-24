Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?
Katso OneBlade-laitteesi terän kulumisenilmaisimesta, milloin terä on vaihdettava. Kun vaihtosymboli on selvästi näkyvissä, on aika vaihtaa terä. Terät kestävät keskimäärin noin neljä kuukautta, mutta kesto voi vaihdella ajorutiinisi mukaan.
Voit seurata teräsi kulumista myös Philips OneBlade -sovelluksessa.
Vinkki: OneBlade Intimate -terät saattavat poiketa alla olevista ohjeista, sillä ihonsuojus voi estää vaihtosymbolin näkymisen. Terät kestävät keskimäärin noin neljä kuukautta, mutta kesto voi vaihdella ajorutiinisi mukaan. Vaihda terä nopeammin, jos huomaat, että sen suorituskyky on heikentynyt.
OneBlade-laitteessa on terän kulumisenilmaisin, joka tulee vähitellen näkyviin. Terään ilmestyy hitaasti nuolisymboli, kun sitä käytetään. Kun kyseinen symboli (alla olevassa kuvassa oikealla) näkyy selvästi, on aika vaihtaa terä.
Joissakin vanhemmissa terissä nuolisymbolia vastaa vihreä palkki (alla olevassa kuvassa vasemmalla).
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Philips suosittelee, että terä vaihdetaan neljän kuukauden välein.