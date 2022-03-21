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Philipsin asiakastuki

Miten yhdistettävän Philips Avent -itkuhälyttimen lapsen tai vanhemman yksikkö nollataan?

Nollaa lapsen yksikkö painamalla virtapainiketta 10 sekunnin ajan. Merkkivalo vilkkuu oranssina ja vihreänä, ja lapsen yksikkö käynnistyy uudelleen. Tehdasasetusten palautus on valmis, kun merkkivalo palaa vihreänä.

Voit nollata vanhemman yksikön seuraavasti:

  1. Paina tila- ja puhepainiketta 10 sekunnin ajan.

Kun Nollaa vanhemman yksikkö (Reset parent unit) -ilmoitus tulee näkyviin, paina Vahvista (Confirm) -painiketta. Vanhemman yksikön nollaus alkaa.

Nollaa vanhemman yksikkö

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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