Miten poistan kalkin Philips-vaatehöyrystimestä tai All-in-One-ratkaisusta?

2 vuoden takuu
Seuraavassa artikkelissa on ohjeet Philips-vaatehöyrystimen tai All-in-One-ratkaisun mallin selvittämiseen ja oikeaoppiseen kalkinpoistoon.
Kannettava höyrystin:
Löydä oikea kalkinpoistorutiini kannettavalle Philips-höyrystimellesi tarkistamalla laitteesi mallinumero joko käyttöoppaasta tai vesisäiliön alta, kahvan takaosasta tai höyrystimen pään alta (katso kuvia A ja B). Esimerkkejä mallinumeroista: STH7030/10, GC801/10.
Telinemallinen höyrystin:
Löydä oikea kalkinpoistorutiini telinemalliselle Philips-höyrystimellesi tarkistamalla laitteesi mallinumero käyttöoppaasta tai höyrystimen pohjan alta (katso kuvaa C). Esimerkkejä mallinumeroista: STE3170/80, GC482/27.
Ajan myötä laitteeseen voi kertyä kalkkia. Mitä kovempaa alueesi vesi on, sitä nopeammin muodostuu kalkkikertymiä. Philips-vaatehöyrystimen kalkinpoisto 1–2 kuukauden välein voi estää ruskeiden tahrojen, ruskean veden ja vuotojen ilmenemisen. Säännöllinen puhdistus pitää höyryntuoton mahdollisimman tehokkaana ja pidentää laitteen käyttöikää.
Seuraavat tiedot koskevat malleja StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).
Huomautus: Vaatehöyrystimestä on poistettava kalkki noin kerran kuukaudessa – ja useammin, jos alueesi vesi on kovaa.
Seuraavat tiedot koskevat malleja 7000 Series (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Huomautus: Säännöllisessä käytössä vaatehöyrystimestä on poistettava kalkki noin kerran kuukaudessa – ja useammin, jos alueesi vesi on kovaa.
Seuraavat tiedot koskevat malleja All-in-One 8600 -sarja (AIS8540) | All-in-One 8000 -sarja (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Philipsin patentoidun moottorin ansiosta sinun ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa. Kalkki poistetaan automaattisesti ja varastoidaan laitteen pohjan sisälle. Olemme suunnitelleet tämän tilan nimenomaan kalkin varastoimista varten, jotta sinun ei tarvitse tehdä asialle mitään.
Voit höyryttää niin paljon kuin haluat tavallisella vesijohtovedellä tai tislatulla/demineralisoidulla vedellä, jos asut alueella, jossa vesi on kovaa (voit myös käyttää sekoitusta, jossa on puolet demineralisoitua vettä ja puolet vesijohtovettä).
Seuraavat tiedot koskevat malleja DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Seuraavat tiedot koskevat malleja EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 Series (STE31xx).
Seuraavat tiedot koskevat malleja CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Huomautus: Säännöllisessä käytössä vaatehöyrystimestä on poistettava kalkki noin kahden viikon välein.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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