Miten poistan kalkin Philips-vaatehöyrystimestä tai All-in-One-ratkaisusta?

Seuraavat tiedot koskevat malleja All-in-One 8600 -sarja (AIS8540) | All-in-One 8000 -sarja (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).





Philipsin patentoidun moottorin ansiosta sinun ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa. Kalkki poistetaan automaattisesti ja varastoidaan laitteen pohjan sisälle. Olemme suunnitelleet tämän tilan nimenomaan kalkin varastoimista varten, jotta sinun ei tarvitse tehdä asialle mitään.



Voit höyryttää niin paljon kuin haluat tavallisella vesijohtovedellä tai tislatulla/demineralisoidulla vedellä, jos asut alueella, jossa vesi on kovaa (voit myös käyttää sekoitusta, jossa on puolet demineralisoitua vettä ja puolet vesijohtovettä).

