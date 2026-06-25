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Miten poistan kalkin Philips-vaatehöyrystimestä tai All-in-One-ratkaisusta?

Seuraavassa artikkelissa on ohjeet Philips-vaatehöyrystimen tai All-in-One-ratkaisun mallin selvittämiseen ja oikeaoppiseen kalkinpoistoon.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: GC527/20R1 , GC365/80R1 , GC800/80R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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