Philipsin asiakastuki Miten poistan kalkin Philips-höyrysilitysraudasta?

Löydä oikea kalkinpoistorutiini Philips-höyrysilitysraudallesi (ei koske höyrysilityskeskuksia) tarkistamalla laitteesi mallinumero (esim. DST8050/26, GC4909/60) käyttöoppaasta tai silitysraudan pohjalevyn alta kuvan osoittamalla tavalla.

Miksi kalkinpoistoa tarvitaan? Ajan myötä laitteeseen voi kertyä kalkkia. Mitä kovempaa alueesi vesi on, sitä nopeammin muodostuu kalkkikertymiä. Philips-höyrysilitysraudan kalkinpoisto 1–2 kuukauden välein voi estää ruskeiden tahrojen, ruskean veden ja vuotojen ilmenemisen. Säännöllinen puhdistus pitää höyryntuoton mahdollisimman tehokkaana ja pidentää laitteen käyttöikää. Itsepuhdistustoiminto Seuraavat tiedot koskevat kaikkia Philipsin höyrysilitysrautoja. Täytä vesisäiliö ja kytke virta. (Jos silitysraudassa on säädettävät asetukset, valitse MAX TEMP ja NO STEAM.) Kun merkkivalo sammuu, irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä silitysrautaa pesualtaan yläpuolella niin, että pohja on vaakasuorassa. Käynnistä CALC CLEAN -toiminto painikkeella tai valitsimella. (Vaihtelee mallin mukaan. Paina painiketta tarvittaessa pitkään.) Ravista silitysrautaa varovasti edestakaisin, kunnes se on tyhjä. Höyryaukoista tulee vettä, höyryä ja kalkkia. Kuumenna silitysrauta ja silitä sillä kangasta, jotta pohja puhdistuu. Toista tarvittaessa. Toista tämä prosessi kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Quick Calc Release -toiminto (silitysraudan pää) Seuraavat tiedot koskevat malleja Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885). Irrota silitysrauta pistorasiasta ja varmista, että se on jäähtynyt. Aseta silitysrauta tasaiselle alustalle ja työnnä silitysraudan takana oleva Quick Calc Release -lukko yläasentoon. Irrota kalkkisäiliö. Tyhjennä, huuhtele ja kuivaa se. Pyyhi kalkki ja muut jäämät silitysraudan aukon ympäriltä. Lukitse säiliö takaisin paikalleen. Toista tämä prosessi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Quick Calc Release -toiminto (pohjan alla) Seuraavat tiedot koskevat malleja Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx). Irrota silitysrauta pistorasiasta ja varmista, että se on jäähtynyt. Pidä laitetta pystyasennossa pesualtaan yläpuolella. Käännä Quick Calc Release -poistosäiliön vipu ylös ja vedä säiliö ulos. Puhdista Quick Calc Release -poistosäiliö vedellä. Irrota kalkkihiukkaset ravistamalla laitetta varovasti. Aseta Quick Calc Release -poistosäiliö takaisin laitteeseen ja lukitse poistosäiliö painamalla vipu alas. Toista tämä prosessi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Kiinteä kalkkisäiliötoiminto Seuraavat tiedot koskevat malleja Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889). Täytä vesisäiliö ja kytke virta. (Jos silitysraudassa on säädettävät asetukset, valitse MAX TEMP ja NO STEAM.) Kun merkkivalo sammuu, irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä silitysrautaa pesualtaan yläpuolella niin, että pohja on vaakasuorassa. Käynnistä CALC CLEAN -toiminto painikkeella tai valitsimella. (Vaihtelee mallin mukaan. Paina painiketta tarvittaessa pitkään.) Ravista silitysrautaa varovasti edestakaisin, kunnes se on tyhjä. Höyryaukoista tulee vettä, höyryä ja kalkkia. Kuumenna silitysrauta ja silitä sillä kangasta, jotta pohja puhdistuu. Toista tarvittaessa. Toista tämä prosessi kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.



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