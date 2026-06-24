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Miten poistan kalkin Philips-höyrysilitysraudasta?

Löydä oikea kalkinpoistorutiini Philips-höyrysilitysraudallesi (ei koske höyrysilityskeskuksia) tarkistamalla laitteesi mallinumero (esim. DST8050/26, GC4909/60) käyttöoppaasta tai silitysraudan pohjalevyn alta kuvan osoittamalla tavalla.

mallinumero

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: GC4567/80R1 , GC2146/40R1 , DST2010/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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