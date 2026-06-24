Voiko Philips OneBladen ladata millä tahansa USB-sovittimella?
Ei. Philips OneBladen voi kytkeä pistorasiaan vain sellaisella USB-sovittimella, joka täyttää tietyt vaatimukset. Vääränlaisen sovittimen käyttäminen voi vahingoittaa laitetta.
Lisätietoja on alla.
Lataa OneBlade turvallisesti ja tehokkaasti varmistamalla, että USB-sovitin täyttää seuraavat vaatimukset:
Tulojännite: 100–240 V
Lähtöjännite: 5 V
Lähtöteho: vähintään 1 A.
Jos aiot ladata OneBladen hyvin kosteassa ympäristössä (esimerkiksi kylpyhuoneessa), käytä aina roiskesuojattuja (IPX4*) sovittimia.
Nämä tekniset tiedot löytyvät itse sovittimesta (katso alla oleva esimerkki) tai sovittimen mukana toimitetuista ohjeista.
*Vinkki: IPX4-luokan X-kirjain on paikkamerkki, jonka tilalla sovittimen kuvauksessa voi näkyä numero (esimerkiksi IP24 tai IP44). Jos IP-kohdan jälkeen näkyvä toinen numero on 4, sovitin on luokiteltu roisketiiviiksi.
Kyllä, voit hankkia sopivan sovittimen suoraan Philipsiltä. Saatavuus vaihtelee sijainnin mukaan: