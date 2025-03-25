Philipsin asiakastuki Miten voin estää maidon läikkymisen puettavasta Philips Avent -rintapumpusta?

Rintapumpusta saattaa läikkyä maitoa, jos rintasuojus on kiinnitetty kuppiin väärin. Rintasuojuksen ja kupin välisen liitännän on oltava täysin suljettu ja tiivis.

Varmista kokoamisen aikana, että rintasuojuksen reunat on kääritty kokonaan keräyskupin reunojen päälle.

Alla olevissa kuvissa on esitetty, mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitä välttää: Puettavan Philips Avent -rintapumpun kokoaminen Katso lyhyt video puettavan Philips Avent -rintapumpun kokoamisesta. Maidon kaataminen toiseen astiaan Älä irrota rintasuojusta keräyskupista, jotta maitoa ei vuoda, kun sitä kaadetaan kupista toiseen astiaan. Rintasuojuksen yläosassa on kaatonokka. Sen avulla voit tyhjentää kupin kokonaan, kun kaadat maitoa toiseen astiaan tai rintamaidon säilytyspussiin.