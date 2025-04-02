Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin, mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.