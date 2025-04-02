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X-tremeVision Pro150Teho ja käyttöikä

12972XVPB1

3.8

| (296) Arviot

Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyvät uskomaton kirkkaus ja käyttöikä, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista näin tehokkaissa polttimoissa. Polttimoiden tarjoama näkyvyys lisää turvallisuutta liikenteessä.

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Paras yhdistelmä tehokkuutta ja pitkäkestoisuutta

Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

  • Polttimotyyppi: H7

  • 12 V, 55 W

  • jopa 150 % kirkkaampi valo

  • Jopa 450 h

  • Polttimoiden lukumäärä: 1

Näe paremmin ja aja turvallisemmin

Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi¹. Aja turvallisesti kotiin läheistesi luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyksellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotiheyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasitekniikka puolestaan lisää kirkkautta.

Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin, mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.

Enemmän aikaa havaita ja välttää vaaratilanteet

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimon valokeila ulottuu jopa 70 metriä kauemmas (2) tiellä, joten se parantaa kykyäsi reagoida mahdollisiin vaaroihin. Turvaetäisyyden pidentyminen lisää merkittävästi sinun ja matkustajiesi ajoturvallisuutta.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.8

5:stä

296

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Käyttöpäivä 2024-03-02

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

  2. 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.

  3. 3 Koskee lähivalokäyttöä, erilainen sumuvalokäytössä