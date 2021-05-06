2 vuoden takuu
Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta
Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyvät uskomaton kirkkaus ja käyttöikä, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista näin tehokkaissa polttimoissa. Polttimoiden tarjoama näkyvyys lisää turvallisuutta liikenteessä.
Polttimotyyppi: H7
12 V, 55 W
jopa 150 % kirkkaampi valo
Jopa 450 h
Polttimoiden lukumäärä: 2
Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi¹. Aja turvallisesti kotiin läheistesi luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyksellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotiheyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasitekniikka puolestaan lisää kirkkautta.
Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin, mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.
Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimon valokeila ulottuu jopa 70 metriä kauemmas (2) tiellä, joten se parantaa kykyäsi reagoida mahdollisiin vaaroihin. Turvaetäisyyden pidentyminen lisää merkittävästi sinun ja matkustajiesi ajoturvallisuutta.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Edut
Bessere und weitere Sicht
Haitat
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Käyttöpäivä 2020-04-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Käyttöpäivä 2020-04-06
1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.
2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.
3 Koskee lähivalokäyttöä, erilainen sumuvalokäytössä