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X-tremeVision Pro150Teho ja käyttöikä

12972XVPS2

4

| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta

Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimoissa yhdistyvät uskomaton kirkkaus ja käyttöikä, mikä ei ole aiemmin ollut mahdollista näin tehokkaissa polttimoissa. Polttimoiden tarjoama näkyvyys lisää turvallisuutta liikenteessä.

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Paras yhdistelmä tehokkuutta ja pitkäikäisyyttä

Uskomattoman kirkas valo lisää turvallisuutta

  • Polttimotyyppi: H7

  • 12 V, 55 W

  • jopa 150 % kirkkaampi valo

  • Jopa 450 h

  • Polttimoiden lukumäärä: 2

Näe paremmin ja aja turvallisemmin

Philipsin X-tremeVision Pro150 -polttimoiden valo on jopa 150 % kirkkaampi¹. Aja turvallisesti kotiin läheistesi luo myös pimeällä ja huonolla kelillä. Edistyksellinen hehkulangan muotoilu parantaa tarkkuutta ja valotiheyttä, jotta tie saadaan valaistua paremmin. Uusi Diamond Precision -kvartsilasitekniikka puolestaan lisää kirkkautta.

Tehokas polttimo, jolla on jopa 450 tunnin käyttöaika (3)

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin uusi valmistustekniikka lisää valon määrää ja parantaa lämpötilanmuutosten ja paineen kestävyyttä. Lisäksi räätälöity jalokaasujen seos parantaa hehkulangan kestävyyttä. Se lisää kirkkautta ja pidentää käyttöajan jopa 450 tuntiin, mikä on todennäköisesti pisin mahdollinen käyttöaika näin tehokkaalle polttimolle.

Enemmän aikaa havaita ja välttää vaaratilanteet

Philipsin X-tremeVision Pro150 -ajovalopolttimon valokeila ulottuu jopa 70 metriä kauemmas (2) tiellä, joten se parantaa kykyäsi reagoida mahdollisiin vaaroihin. Turvaetäisyyden pidentyminen lisää merkittävästi sinun ja matkustajiesi ajoturvallisuutta.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

06/05/2021

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Deutlich besser als Standard

Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!

Edut

Bessere und weitere Sicht

Haitat

Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Käyttöpäivä 2020-04-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Käyttöpäivä 2020-04-06

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

  2. 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon, perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.

  3. 3 Koskee lähivalokäyttöä, erilainen sumuvalokäytössä