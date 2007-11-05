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        Tuotanto lopetettu

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

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        Suuri näyttö lisää katselumukavuutta! Philips PhotoFrame 10FF2CMW -kehyksessä näet digitaalivalokuvasi tarkasti ja värikylläisinä. Nyt voit vaihtaa kehyksen ulkoasua mielialan tai vuodenajan mukaan.

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        Jokainen kuva kertoo tarinan

        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") katselualue

        Tyylikkäät vaihtokehykset mielialan ja sisustuksen mukaan

        Helposti vaihdettavien tyylikkäiden kehysten avulla voit muuttaa Photo Framen ulkoasua mielialan tai huoneen sisustuksen mukaan.

        Voit käyttää laitetta verkkovirralla tai langattomasti ladattavan akun avulla

        Voit käyttää PhotoFrame -laitettasi halutessasi joko verkkovirralla tai langattomasti kiinteän ladattavan akun avulla.

        Helposti vaihdettavat harjatusta alumiinista ja mahongista valmistetut tyylikkäät kehykset

        Ylelliset, harjatusta alumiinista ja mahongista valmistetut kehykset ovat helposti vaihdettavissa. Niillä muutat Photo Framen ulkoasua sisustuksen mukaan.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.