2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
10FF2CMW/00
Jokainen kuva kertoo tarinan
Suuri näyttö lisää katselumukavuutta! Philips PhotoFrame 10FF2CMW -kehyksessä näet digitaalivalokuvasi tarkasti ja värikylläisinä. Nyt voit vaihtaa kehyksen ulkoasua mielialan tai vuodenajan mukaan.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") katselualue
Helposti vaihdettavien tyylikkäiden kehysten avulla voit muuttaa Photo Framen ulkoasua mielialan tai huoneen sisustuksen mukaan.
Voit käyttää PhotoFrame -laitettasi halutessasi joko verkkovirralla tai langattomasti kiinteän ladattavan akun avulla.
Ylelliset, harjatusta alumiinista ja mahongista valmistetut kehykset ovat helposti vaihdettavissa. Niillä muutat Photo Framen ulkoasua sisustuksen mukaan.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot