2 vuoden takuu
12336WVUB1
Polttimotyyppi: H3
12 V, 55 W
Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä
Terävä valkoinen ilme
Polttimoiden lukumäärä: 1
Philipsin WhiteVision ultra -sumuvalopolttimot mullistavat auton ulkoasun terävällä valkoisella valolla. Oikea valinta tyylikkääseen ajokokemukseen!
Philipsin WhiteVision ultra on tarkoitettu autoilijoille, jotka haluavat päivittää autoonsa LED-tyyliset valot mutta käyttää perinteistä tekniikkaa. Lasin uuden edistyksellisen pinnoitteen ansiosta WhiteVision ultra on valkoisin tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimomme, joka näyttää upealta sumuvalon heijastimessa ja vastaa päivitettyjen ajovalopolttimoiden väriä.
WhiteVision ultra -sumuvalopolttimoilla on ECE-sertifiointi, joten ne on hyväksytty käytettäväksi tieliikenteessä. Autoilijat voivat huoletta nauttia niiden eloisasta ilmeestä. Ne takaavat erinomaisen näkyvyyden tinkimättä turvallisuudesta, koska ne eivät häikäise edessä olevan auton kuljettajaa.
3.8
5:stä
257
Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil